La Regione premia il progetto "Cinisummer" con 110mila euro

Dopo l’approvazione e il finanziamento accordato al progetto PNRR sugli impianti sportivi, per un importo di 2,5ml di euro, sono in arrivo nuovi fondi per il Comune di Cinisello Balsamo.

A premiare la nostra città e il progetto Cinisummer +A – MAN è stata Regione Lombardia con il bando “E-state e più insieme”, il cui obiettivo è incentivare gli interventi a livello territoriale finalizzati ad accrescere le opportunità di socialità dei minori in età 0 -17 anni.

La proposta progettuale si articola in una fase estiva, rappresentata dall'esperienza di Cinisummer 2022, e in una fase che interesserà il territorio sino a marzo 2023.

Presentato in Regione a fine giugno, l’esito del progetto è stato reso noto in questi giorni con la pubblicazione della graduatoria e l’assegnazione di un finanziamento di 110mila euro.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Grazie a una innovativa formula che vede l'amministrazione comunale nel ruolo di coordinamento tra le proposte delle diverse associazioni culturali, sociali, sportive, enti no profit e oratori presenti sul territorio, siamo riusciti ad ottenere il massimo finanziabile»

Il primo cittadino prosegue: «Siamo sempre pronti ad intercettare le opportunità di finanziamento e la nostra capacità progettuale viene sempre premiata. Con le risorse di Regione Lombardia possiamo così ampliare e diversificare i servizi alle famiglie e offrire ai ragazzi opportunità aggregative e di socializzazione di qualità».

L'esperienza di "Cinisummer" sta coinvolgendo in queste settimane gli oratori e quattro centri accreditati (Arte, Natura e Sport, a cura di Asd RugbyNordMilano; "Camp have a fun", a cura di "Itkskating"; Una vacanza in città a tutto sport, a cura di Asa Asd; La fabbrica dei talenti, a cura di Arcipelago Onlus e Coop. Prima).

I centri stanno lavorando a pieno ritmo con attività ludiche, aggregative e sportive e alcuni proseguiranno sino alla vigilia del nuovo anno scolastico.

Successivamente il progetto +A-MAN (promosso da Arcipelago Onlus, Coop. Prima, ORSA Coop. sociale onlus, Associazione Xsquì) garantirà percorsi aggregativi e laboratori artigianali da proporre nelle scuole e presso la sede di Cinifabrique in via Canzio, oltre a incontri rivolti ai genitori.

L'assessore alla formazione e politiche educative Maria Gabriella Fumagalli commenta: «Un’estate all’insegna dello sport, della natura e della creatività, ma anche proposte educative da realizzare nel corso dell’anno aperte alle scuole, ai ragazzi e alle famiglie».

L'assessore continua: «Le attività sono rivolte a bambini e ragazzi, con l'obiettivo di supportare le famiglie attraverso iniziative mirate ad accrescere l’inclusione, la socialità, il benessere fisico, psicologico e sociale dei più giovani, per limitare gli impatti negativi derivanti dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19».

Fumagalli conclude: «Ci tengo a sottolineare in particolar modo come le proposte siano generatrici di inclusività, garantendo in queste settimane un idoneo servizio di supporto educativo alle famiglie con bambini e ragazzi con disabilità».