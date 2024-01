Minacce al sindaco Ghilardi nel 2021, 13mila euro dal fondo per la legalità

Dall’osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali per il Comune di Cinisello Balsamo arrivano 13.216,94 euro calcolati sulla base del numero di episodi di intimidazione verificatisi nel 2021 di cui è stato vittima il sindaco Giacomo Ghilardi e della popolazione residente.

La giunta ha così stabilito di destinare la somma di 6.000 euro alla realizzazione di progetti di promozione della cultura della legalità presso le istituzioni scolastiche presenti sul territorio.

Le iniziative saranno finalizzate a diffondere presso gli studenti la cultura della legalità costituzionale, della cittadinanza attiva e responsabile, della partecipazione civica e democratica alla vita della comunità.

Si tratta di attività rientranti nel protocollo approvato per la realizzazione del progetto “Insieme per la cultura della legalità” sottoscritto con il Comune di Palermo, di Reggio Calabria e di Mazzarino.

Il progetto ricomprende incontri, gemellaggi, visite nei territori maggiormente colpiti dalla criminalità organizzata e dalle stragi di mafia.

Nello specifico si tratterà di percorsi sulla legalità e interventi di sensibilizzazione in plenaria rivolti a studenti sui temi della responsabilità civica e della partecipazione e accordi di rete per la realizzazione di viaggi studio per le scuole cittadine.

Sul territorio di Cinisello Balsamo i plessi coinvolti sono gli istituti comprensivi Buscaglia, Balilla-Paganelli, Costa, Garibaldi e Zandonai. La restante parte residua, pari a 7.216,94 euro, sarà destinata a progetti e interventi in corso di definizione.

L’osservatorio nazionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali è stato istituto nel luglio 2015 ed è presieduto dal ministero dell’interno con la partecipazione di qualificati rappresentanti dei ministeri della giustizia e dell’istruzione, università e ricerca, dell’ANCI e dell’UPI.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «A seguito di spiacevoli episodi di cui sono stato vittima, nasce oggi qualcosa di buono per la nostra città».

Prosegue il primo cittadino: «Grazie allo stanziamento previsto dal ministero, giunge una somma utile da impiegare per dare un seguito concreto al progetto sulla cultura della legalità».

Infine conclude: «Un concetto importante per i nostri giovani, per il loro futuro di cittadini consapevoli e responsabili».