Decoro urbano, le fototrappole contro gli incivili e i rifiuti abbandonati

La videosorveglianza delle aree pubbliche, di parchi e giardini può ora contare su un sistema di monitoraggio attraverso fototrappole.

Questa nuova dotazione, acquisita grazie a un contributo di Regione Lombardia, si integra agli attuali strumenti di presidio del territorio e consente agli agenti della polizia ambientale di Cinisello Balsamo di salvaguardare in maniera più efficace il decoro urbano e contrastare lo scarico illecito dei rifiuti.

Le fototrappole ad attivazione automatica consentono la ripresa fotografica e la registrazione video. Inoltre, le dimensioni compatte le rendono facilmente mimetizzabili e rapide da posizionare con cavi di sicurezza e contenitori antifurto.

Grazie a questa apparecchiatura potranno essere sorvegliate sia le aree ai margini dell’area urbana più soggette a gesti incivili, sia le aree verdi organizzate e regolamentate, vista le notevoli superfici di estensione in città: dai parchi sovracomunali come il Parco Nord e il Parco del Grugnotorto, a quelli racchiusi nel tessuto urbano, come Parco della Costituzione, Parco della Pace; si ricordano poi i giardini storici di Villa Ghirlanda Silva e di Villa Forno, e i giardini pubblici particolarmente importanti per la quotidianità dei cittadini e dei quartieri, tra cui si citano i giardini di via Terenghi, via Romagna, via Adamoli/Giovagnoli.

Il sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore alla polizia locale e alla sicurezza Bernardo Aiello spiegano: «Possiamo ora avvalerci di un significativo potenziamento della strumentazione necessaria a tutelare il decoro urbano in città, a supporto dei tradizionali pattugliamenti della polizia locale».

Poi il primo cittadino prosegue: «Potremo documentare in maniera più diffusa e con immagini di migliore qualità i comportamenti illeciti e gli episodi di discariche abusive».

Infine spiegano: «Ci auguriamo, inoltre, che l’utilizzo di questi sistemi di controllo possano costituire uno strumento di prevenzione e un deterrente, prima ancora che uno strumento utile a rintracciare e sanzionare i responsabili».