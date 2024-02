Fratelli d'Italia: «De Luca maleducato e incontinente verbale, ma il PD tace»

La sezione di Fratelli d'Italia di Cinisello Balsamo prende le distanze e critica quanto accaduto venerdì 16 febbraio a Roma, con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per alcune sue frasi «nei confronti di Giorgia Meloni e contro le forze dell'ordine».

Qui di seguito il comunicato integrale del partito cinisellese:

«Venerdì 16 febbraio il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha guidato, insieme ad alcuni sindaci del sud Italia, un corteo a Roma per protestare contro il governo Meloni».

«Quanto assistito è l’ennesimo teatrino di un alto rappresentante del Partito Democratico che accecato da un ego smisurato, utilizza la voce dei sindaci per puro interesse personale».

«L’ego di De Luca possiamo anche sopportarlo, fa parte del suo modo di essere, ma quello che riteniamo assolutamente vergognoso e inaccettabile sono i toni minacciosi e le offese che quest’uomo utilizza sempre più spesso senza alcun freno, sentendosi un’intoccabile».

«"Dovete caricarci! Dovete ucciderci! Da qui non ce ne andiamo!" sono solo alcune delle espressioni che lo stesso De Luca ha rivolto, in modo minaccioso, alle forze dell’ordine presenti sul posto, forze dell’ordine che in quel momento rappresentavano lo Stato, lo stesso Stato che De Luca dovrebbe rappresentare».

«Senza dimenticare l’espressione "Fate rispondere quei conigli" che sempre Vincenzo De Luca ha espresso nei confronti del presidente Giorgia Meloni e dei suoi ministri, dinnanzi alla sede del ministero del sud».

«Ma il meglio doveva ancora venire. Il meglio di sé, De Luca lo ha dato quando, rivolgendosi verso Giorgia Meloni, ha usato il termine "stronza", offendendo in un solo colpo l’immagine della donna e la figura istituzionale che lei rappresenta».

«Nulla di nuovo sotto il sole, De Luca, negli ultimi anni ci ha abituato, purtroppo, alle sue offese verbali, ai suoi comportamenti ineducati, all’assoluta mancanza di rispetto verso istituzioni e persone, alla sua presunzione di infallibilità, atteggiamenti, gravi e inadeguati per chiunque, ancora più gravi per chi ricopre cariche istituzionali così importanti».

«De Luca lo si conosce, è un anziano signore, affetto da incontinenza verbale e maleducazione acclarata, ma desta stupore, di fronte a tali atteggiamenti, il silenzio assordante del Partito Democratico, di tutti i suoi dirigenti, compresi quelli che rappresentano la sezione di Cinisello Balsamo».

«Com’è possibile questo silenzio da parte dei paladini del “politicamente corretto”, del moralismo e del femminismo?»

«Questo doppiopesismo non sarà la conseguenza del fatto che il protagonista di questi atteggiamenti è un rappresentante del loro partito?»

«Nulla di nuovo sotto il sole, questo è il PD, questi sono i suoi rappresentanti, i campioni mondiali dell’incongruenza».

«Riprendendo e parafrasando la domanda fatta da Bruno Vespa, invitiamo a ragionare a cosa sarebbe successo se un governatore di centrodestra avesse insultato Elly Schlein, Letta oppure Gentiloni, assumendo gli stessi toni ed atteggiamenti di De Luca».

«Noi invitiamo il Partito Democratico, i suoi esponenti e iscritti a riflettere sulla gravità di quanto successo venerdì 16 febbraio e chiediamo di prendere provvedimenti nei confronti di un soggetto che non è la prima volta che oltrepassa i confini dei principi elementari di correttezza istituzionale».

«Allo stesso tempo, come sottolineato dal consigliere Filippo Ielmini in consiglio comunale, vorremmo ricordare al PD, compresa la sezione di Cinisello Balsamo, che anche il silenzio è sempre un messaggio».