Fratelli d'Italia a sostegno di Ghilardi per il contrasto allo spaccio di droga

Fratelli d'Italia dà il suo sostegno al sindaco Giacomo Ghilardi per una decisa azione contro l’illegalità e in particolar modo contro lo spaccio di droga a Cinisello Balsamo.

Le parole del vice sindaco Giuseppe Berlino e del senatore Sandro Sisler arrivano poche ore dopo la messa in onda del servizio di "Striscia la Notizia" che per la terza volta ha inviato Vittorio Brumotti nel quartiere Sant'Eusebio per mostrare che il rione continua a essere una piazza per lo spaccio di stupefacenti.

Così Berlino di Fratelli d'Italia: «Fin dal 2018 anno del nostro insediamento alla guida della città, ci siamo mossi con fermezza e determinazione per cercare di ristabilire la legalità, affrontando le criticità radicatesi in alcune zone della città nei decenni passati, anche a causa dell'inerzia delle precedenti amministrazioni».

Berlino prosegue: «Il nostro costante impegno in continua collaborazione con le forze dell'ordine, ha portato a ottenere in questi ultimi anni risultati positivi, prova concreta che la strada intrapresa è quella giusta, seppur consapevoli che ancora molto c'è da fare per riuscire a debellare in modo radicale tali fenomeni».

Il senatore di Fratelli d'Italia Sandro Sisler, vice presidente della commissione giustizia del Senato e membro della commissione antimafia spiega: «È essenziale perseverare su questa linea senza timori. A livello nazionale, si stanno realizzando concrete e rigorose iniziative nella lotta alla criminalità, mirando a ripristinare la legalità nelle città, in rispetto dei cittadini onesti che le abitano. Sono state approvate norme, e ne approveremo di ulteriori, per combattere il degrado in particolare nelle periferie».

Sisler aggiunge: «Complimenti quindi al sindaco Ghilardi e alla sua giunta per quanto fatto in questi anni. Fondamentale continuare a essere presenti, come fatto fin dal principio, in prima linea, con richieste e proposte decise nei tavoli sovracomunali per garantire il ripristino della legalità».

Infine conclude: «Un plauso alle forze dell’ordine per il loro costante servizio e per i risultati fin qui raggiunti».