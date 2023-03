"Il Fronte della Rinascita" appoggia Ghilardi ed entra nella sua lista civica

Il direttivo della lista "Il Fronte della Rinascita" di Cinisello Balsamo, a seguito degli incontri avvenuti nelle scorse settimane con il sindaco Giacomo Ghilardi e sulla base di una condivisione di alcuni punti del nostro programma, ha deciso di appoggiare alle prossime amministrative la candidatura del sindaco uscente.

Oltre all'appoggio si è deciso anche di confluire, con alcuni dei suoi membri, nella lista civica che supporterà il sindaco.

Così Augusto Meroni: «Siamo fiduciosi di dare una mano importante per la riconferma di Giacomo Ghilardi. Per quanto riguarda la nostra lista, non cambierà sostanzialmente nulla, continueremo la nostra attività sul territorio, compreso gli incontri con la cittadinanza per eventuali segnalazioni».

Il primo appuntamento è previsto per domenica 26 marzo, alle ore 9:30. Sempre Meroni spiega: «Abbiamo in programma un gazebo in Largo Milano per incontrare i cittadini, raccogliere le segnalazioni e spiegare i punti di condivisione del nostro programma con la futura amministrazione».

Meroni prosegue: «Consapevoli del supporto e della fiducia che molte persone in questo ultimo anno (da quando la nostra lista è stata fondata) ci hanno dimostrato, andremo avanti senza perdere di vista i nostri obiettivi, con la priorità assoluta delle periferie e dei suoi problemi da risolvere».

Nei prossimi giorni verranno svelati i nomi dei candidati della lista "Il Fronte della Rinascita" che sono entrati nella lista civica a supporto del sindaco.