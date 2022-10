"Fronte della Rinascita": «Condanna Trezzi, il PD faccia autocritica»

La forza politica cinisellese "Fronte della Rinascita", attraverso il suo esponente di spicco Augusto Meroni, fa un'analisi dopo la sentenza in primo grado di giudizio che ha visto la condanna a quattro anni di carcere dell'ex sindaco Siria Trezzi, del marito Roberto Imberti, dell'ex assessore Ivano Ruffa e dell'ex segretario cittadino del PD Franco Marsiglia.

«Per anni (anche dopo la sconfitta alle amministrative) ci siamo dovuti sorbire, sempre con quell'aria da esseri superiori, illuminati dal cielo, filippiche interminabili su come si sarebbe dovuta amministrare una città come Cinisello Balsamo, su come erano stati bravi, belli e lungimiranti quando governavano loro».

«Tutti quelli che non erano d'accordo, erano semplicemente ignoranti e incapaci. Beh, che dire, visti i risultati e le condanne, meglio essere tra gli incapaci e ignoranti».

«Siamo al primo grado di giudizio, ed essendo comunque garantisti andiamo con i piedi di piombo e non andiamo oltre, di sicuro c'è il grave danno d'immagine e non solo per la nostra città e per il Comune, senza contare la grandissima brutta figura a livello locale, regionale e nazionale».

«Ci auguriamo adesso che gli illuminati dal cielo facciano un po' di sana autocritica, analizzando in separata sede gli errori commessi ai danni di tutta la comunità e magari in futuro, un po' meno presunzione e meno lezioncine agli avversari politici».