Scuole cinisellesi sotto attacco dei teppisti, 5 raid

Scuole di Cinisello Balsamo sotto attacco. Ben cinque le incursioni da parte di ignoti che sono entrati rubando e danneggiando gli arredi in alcuni plessi scolastici della città.

La prima vittima è stata la scuola elementare Parco dei Fiori, "visitata" per ben due volte nel giro di poco tempo da dei teppisti, poi è stato il turno della scuola media Marconi, proseguendo per la Zandonai e per ultima nel plesso scolastico Buscaglia (la notte del 2 dicembre).

Probabile che la banda di teppisti/ladruncoli sia sempre la stessa che ha preso di mira i luoghi di istruzione dei giovani cinisellesi.

L'azione vandalica ha sempre lo stesso modus operandi: uffici messi a soqquadro, danni agli arredi scolastici e furti dei pochi soldi trovati nelle macchinette distributrici automatiche di cibo e bevande (depredate). Gli agenti della polizia di stato sono sulle tracce della banda.

L'assessore alla polizia locale Bernardo Aiello ha così commentato intervista da Il Giorno: «Sono atti di vandalismo gratuito che colpiscono, soprattutto perché arrecano disagi e danno ai bambini».

Poi termina: «I sistemi di sicurezza delle scuole sono vecchi e si sta lavorando per un rinnovo radicale, in modo che le scuole possano essere sorvegliate da telecamere anche la notte».