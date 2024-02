/ Via XXV Aprile

Lodo Unareti gas, Gasparini: «A conti fatti ci sono più vantaggi che costi»

L'ex sindaco cinisellese racconta come andò la vicenda UnaReti e attacca il sindaco Ghilardi: ««Il primo cittadino non dice tutto ai cittadini, la scelta è stata utile e porterà vantaggi al Comune e ai cittadini anche in futuro»