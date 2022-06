Aperto il bando per la gestione del campo da rugby di via Cilea

Un altro impianto sportivo in cerca del nuovo gestore. Questa volta si tratta del campo "Ex Quartiere" di via Cilea destinato ad ospitare quale attività principale il gioco del rugby.

È stata pubblicata in questi giorni la manifestazione di Interessi che scadrà il 10 luglio 2022.

Potranno candidarsi soltanto associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive, e/o agli enti di promozione sportiva e discipline associate riconosciuti dal C.O.N.I., che abbiano per oggetto sociale principale l’esercizio del gioco del rugby.

Saranno a carico del soggetto individuato la gestione del campo, compreso il corpo spogliatoio; le spese relative a tutte le utenze; gli oneri di manutenzione ordinaria, compresi quelli concernenti il ripristino del fondo del campo da rugby; il mantenimento in perfetta efficienza delle attrezzature sportive fisse in dotazione all’impianto; la pulizia e la messa a disposizione degli arredi.

Gli interventi di manutenzione straordinaria spetteranno invece all’amministrazione comunale. Le realtà associative interessate dovranno anche garantire la disponibilità gratuita del campo Ex Quartiere e dei servizi annessi qualora servisse per iniziative promosse dal Comune, attività di interesse pubblico a carattere straordinario, da conciliare con il normale utilizzo dell’impianto.

L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di associazioni sportive dedite prioritariamente alla pratica del rugby potenzialmente interessate, e non è vincolante per l’amministrazione comunale.

Acquisite le manifestazioni di interesse, l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di non affidare la gestione del campo "Ex Quartiere" e dell’annesso corpo spogliatoio o di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché ritenuta valida.

I soggetti interessati possono inviare la propria dichiarazione di interesse tramite posta elettronica certificata a comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it.