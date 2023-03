Luca Ghezzi è il candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra

Luca Ghezzi, 59 anni, esponente di spicco del Partito Democratico di Cinisello Balsamo ed ex vice sindaco sotto la giunta Trezzi, è il candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra alle elezioni comunali del 14/15 maggio 2023 in città.

Sarà quindi Ghezzi, il candidato unico di una coalizione ampia (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, lista civica "Cinisello Balsamo Civica", lista civica "La Città Giusta - Sinistra per Cinisello Balsamo", Partito Socialista Italiano), lo sfidante dell'attuale sindaco Giacomo Ghilardi che guiderà la coalizione di centrodestra.

Queste le prime parole di Ghezzi: «Sono felice di essere il primo candidato ufficialmente in corsa per le prossime elezioni comunali e ringrazio tutti i partiti e le molte realtà cittadine che si sono unite a sostegno della mia candidatura. Una partita importante, da giocare con il cuore per il futuro di Cinisello Balsamo».

La presentazione ufficiale della candidatura avrà luogo venerdì 17 marzo alle ore 13:30 presso i locali del consiglio comunale di Cinisello Balsamo.