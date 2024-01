Sindaco Ghilardi a tutto tondo, bilancio del 2023 e road map del 2024

Il sindaco Giacomo Ghilardi scrive "una lettera" ai propri concittadini tramite i social network per fare il bilancio sia personale che politico del 2023 e per iniziare a raccontare quello che si farà nel 2024 a Cinisello Balsamo. Qui sotto vi riportiamo la versione integrale:

«Carissimi, è stato un anno decisamente intenso per me, un 2023 che si è distinto per la sua polarità estrema, tra gli altissimi e i bassissimi, senza concessioni a una via di mezzo, momenti di gioia incontenibile e dolorose sfide, che ha segnato il mio cammino».

«Con la nascita di Benedetta abbiamo accolto un raggio di speranza destinato a crescere bene, forte e sano, all'interno di una società che auspichiamo possa essere sempre più accogliente e vicina. La sua venuta al mondo è stata un faro luminoso che ci ha illuminato in modo unico, promettendo un futuro ricco di amore e crescita».

«Ma tra le gioie, si è insinuato il vuoto profondo lasciato dalla mancanza di mia madre. La sua assenza è stata un'ombra costante, ma la sua memoria vive nella nostra famiglia, nei momenti condivisi e nei valori che ha trasmesso».

«Qualche intoppo di salute, dovuto anche al tempo che passa e che fa imparare a valorizzarla come il bene più grande».

«La riconferma del mio impegno al servizio della gente è stata una vittoria, e gli sforzi profusi hanno trovato una ricompensa nei risultati ottenuti. Essere al servizio della comunità è un onore e un privilegio, e vedere che il proprio contributo fa la differenza è fonte di gratificazione e soddisfazione».

«Riprendendo il principio che sono le persone a contare, come ho fatto durante il mio primo mandato, continuerò a dedicare tempo ed energie per incontrare i cittadini, ascoltare le loro aspettative e confrontarmi con le varie realtà del nostro tessuto cittadino: aziende, scuole, parrocchie, associazioni».

«Queste sono le risorse più preziose, e l'amministrazione deve essere al loro servizio anziché sostituirsi. Con l'entusiasmo e la motivazione che ci hanno accompagnato nel passato, rivolgiamo lo sguardo al futuro, pronti ad accogliere nuovi progetti e sfide».

«L'anno appena trascorso è stato denso di impegno, ma guardiamo al prossimo con la stessa determinazione. Nel corso dell'ultimo anno, abbiamo avviato un ambizioso piano di investimenti che abbraccia progetti del PNRR, bandi regionali e iniziative comunali».

«Nel prossimo anno, vedremo prendere forma nuove strutture e importanti opere di riqualificazione. Tra queste, il restyling del palazzetto dello sport, l'area multisport al Parco Nord, una nuova struttura sportiva in via Alberti, il polo dell’infanzia 0-6 in via Bramante, l'area eventi e feste in via De Ponti, e la passerella ciclopedonale sul viale Fulvio Testi, sono solo alcuni esempi».

«Tra le nuove iniziative, spiccano quelle del progetto Entangled dedicate alla Crocetta, e il rilancio del quartiere Campo dei Fiori con la riqualificazione delle piazze e del parco Petrarca».

«Ci stiamo impegnando anche per recuperare le aree industriali degradate da anni, come i distretti ex CF Gomme, Kantal, Amilcare Pizzi. Siamo pronti a dare il via alla riqualificazione di Villa Forno, trasformandola in un hub della formazione e del lavoro».

«Parallelamente, i lavori di riqualificazione del MuFoCo (Museo di Fotografia Contemporanea) sono già in corso, con l'obiettivo di trasformarlo in un museo nazionale».

«Questi progetti, di ampio respiro, mirano a dare nuovo impulso alla nostra città, rendendola sempre più dinamica e attrattiva, un luogo in cui vivere e lavorare piacevolmente, con servizi di qualità. La nostra aspirazione è costruire una comunità sempre più orientata alle esigenze delle persone».

«Le porte del mio ufficio saranno sempre aperte per il dialogo e il confronto. Sarò sempre disponibile ad ascoltare chi ha necessità o si trova in difficoltà. Nessuno deve sentirsi solo. Sentiamoci, troviamoci. La vicinanza e l'appartenenza a una comunità unita possono fare la differenza».

«In questo momento particolare di riflessione, desidero esprimere i miei più sentiti ringraziamenti. Alla mia famiglia, baluardo in ogni tempesta, per il sostegno incondizionato e l'amore che costantemente mi offre. Alle persone care, agli amici e agli affetti più cari che illuminano il nostro percorso. Alla comunità, tessuto connettivo che ci tiene uniti, nutrendo il senso di appartenenza e solidarietà. Infine, alla squadra che mi sostiene, coltivando insieme i sogni e superando gli ostacoli».

«Concludiamo il 2023 con il bagaglio di queste esperienze, pronti a un nuovo inizio, consapevoli che la vita è un viaggio fatto di alti e bassi, ma soprattutto arricchito dalle relazioni e dagli affetti che coltiviamo lungo il percorso».

«Auguro a tutti voi un sereno e prospero nuovo anno, ricco di nuove opportunità e di significative connessioni umane. Buon 2024 a tutti».