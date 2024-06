Ghilardi attacca Ilaria Salis: «Occupare delle case sfitte è pratica illegale»

Il sindaco Giacomo Ghilardi scrive una lettera aperta a Ilaria Salis, attaccando direttamente la neo eletta al parlamento europeo con "Sinistra Italiana", relativamente alla tematica dell'occupazione delle case sfitte.

Ecco qui di seguito lo scritto del primo cittadino cinisellese.

«Cara Ilaria Salis, e sostenitori vari, le pratiche collettive dell'occupazione di case sfitte, non rappresentano un'alternativa reale all'isolamento sociale e alla guerra tra poveri. Sono una pratica illegale che lede il diritto di qualcuno di abitare proprio in quella casa».

«Occupare una casa, di chiunque essa sia, pubblica o privata, è illegale. È anche lesiva del diritto legale di qualcuno che magari è in lista d’attesa da tempo per ottenerla».

«Qualcuno, oggi, come Ilaria Salis, sostenuta da altri esponenti di sinistra, vuole dipingere un reato come “una necessità”».

«Il debito di Ilaria Salis, che oggi speriamo ripaghi con il suo stipendio da europarlamentare, sono soldi che non entrano nelle casse pubbliche e che, quindi, sono pagati da tutti».

«E non va bene regolarizzare nessuna situazione, nemmeno le occupazioni di centri sociali o di altre realtà, come, ad esempio, il Comune di Milano con il “Lambretta” riassegnato in una sede nuova in zona Crescenzago».

«Per noi la proprietà è un diritto, la risposta al bisogno abitativo altrettanto. Le risorse per gli enti Locali sono sempre meno e i bisogni sempre di più».

«Diritti che non vanno calpestati, ma salvaguardati soprattutto da chi ne approfitta, a spese di tutti».