Ghilardi al Cartesio: «Problematiche strutturali e organizzative»

Nella mattinata di martedì 27 febbraio, dopo aver appreso della protesta pacifica indetta dagli studenti dell’istituto Cartesio Parco Nord, il sindaco Giacomo Ghilardi e il vice sindaco Giuseppe Berlino si sono recati in via Gorki per incontrare i manifestanti.

Così il sindaco: «Con una delegazione sono andato nella scuola, di proprietà e gestione di Città Metropolitana, per ascoltare le voci degli studenti e provare ad aiutarli a trovare alcune soluzioni da condividere con gli enti preposti».

Il primo cittadino analizza: «Ci sono diverse problematiche, sia strutturali che organizzative, che richiedono attenzione. È stato un momento importante per me, per dialogare con i ragazzi e allo stesso tempo parlare con i genitori presenti e il dirigente scolastico».

Ghilardi prosegue: «Sebbene non sia nel nostro compito entrare nei dettagli specifici, abbiamo fin d’ora garantito che ci muoveremo con Città Metropolitana per affrontare le questioni strutturali».

Poi conclude: «Ci impegneremo inoltre a creare le condizioni per un dialogo costruttivo tra tutte le parti coinvolte. Insieme possiamo lavorare per garantire un ambiente scolastico migliore per tutti».