Debito UnaReti gas, il Comune alla ricerca di 9,4 milioni di euro

Il sindaco Giacomo Ghilardi attraverso un video e una lunga analisi ha spiegato alla cittadinanza di Cinisello Balsamo la questione del debito di 20 milioni che pende sul Comune riguardo al "lodo UnaReti gas".

A conti fatti nelle casse comunali ci sono circa la metà dei soldi (11 milioni di euro) che dovranno essere versati all'attuale A2A, per il restante (9,4 milioni di euro) dovrà essere creato un preciso piano che dovrà per forza di cose attingere dalle tasse (con qualche sacrificio da parte dei cittadini) e dagli investimenti (con qualche stop forzato).

Il sindaco Ghilardi mette l'accento su alcuni punti:

«La questione del debito che oggi ci troviamo è sicuramente complessa, ma non per questo non risolvibile. Come ho già detto, ne abbiamo superate tante, e supereremo anche questa. Perciò stiamo lavorando assiduamente per poter dare anche a voi un quadro chiaro delle soluzioni, che hanno come obiettivo il minor impatto possibile sui cittadini e il mantenimento di tutti i servizi già esistenti».

«Punto cardine del problema è l’assenza di convenzione e regolamentazione dal 1970 al 1995. La mancanza di una convenzione per la gestione del servizio e di una regolamentazione sul tema della proprietà degli impianti e del relativo pagamento, è il problema chiave, come evidenzia anche il lodo finale testè ricevuto».

«Inoltre, nel 1995 viene sottoscritta una convenzione con AEM (ora A2A), che dura fino al 2004, ma, anche in questa convenzione, non vengono definite le questioni di proprietà, che dovevano essere oggetto di un accordo ad hoc, mai stipulato. Da qui iniziano le cause e i ricorsi, che durano per anni, e ogni sentenza conferma sempre lo stesso risultato, non favorevole al Comune».

«Nel 2006, quando le reti passano ad altro gestore con gara, A2A avvia il procedimento per i rapporti economici pendenti, procedimento che si blocca fino al 2010 a causa dei ricorsi proprio sugli atti della gara. Nel 2010 si riapre il procedimento, che rigetta nuovamente integralmente la posizione del Comune, definendo che il costo degli impianti, dal 1970 al 2006, doveva essere a carico del Comune».

«L’allora amministrazione (di sinistra) decide, nonostante tutto, di impugnare nuovamente la decisione con altri ricorsi, respinti sia dalle corti di appello che di cassazione, che ci portano ai giorni nostri».

«Perchè dobbiamo pagare 20 milioni? Il lodo ha riconosciuto in 9,9 milioni il valore delle reti, a cui, però, si devono aggiungere l’Iva al 10% e gli interessi moratori, anche quelli indicati in quella stessa incompleta convenzione stipulata dall’amministrazione del 1995, che sono maturati in tutto quel tempo passato tra ricorsi e controricorsi, nonostante fosse chiara la linea della giurisprudenza. E il conto totale degli interessi è di 9,5 milioni».

«Ma quando è chiaro che l’andamento di una causa si orienta, in ogni grado di giudizio, in un’unica direzione, è inevitabile fermarsi oppure avere fondi sufficienti per affrontarne le conseguenze finanziarie».

«E come sono state affrontate queste conseguenze finanziarie? Le precedenti amministrazioni avrebbero dovuto allocare i fondi di rischio ogni anno. A bilancio oggi, derivanti dalle amministrazioni precedenti, in tutti gli anni di disputa, si trovano fondi allocati pari a circa 5,5 milioni di euro. La nostra amministrazione ha accantonato tutto ciò che si poteva, rispetto anche ai vincoli di bilancio del Comune. Con il bilancio consuntivo 2023, ad aprile 2024, disporremo di un fondo complessivo di circa 11 milioni di euro. Quindi, a conti fatti, la metà di questa somma proviene dalle amministrazioni precedenti, che hanno avviato questo percorso nel 1995, portandolo avanti per 23 anni, mentre l'altra metà è stata da noi accumulata nei nostri 5 anni di mandato legislativo».

«Noi, che operiamo secondo il principio di prudenza nella gestione dei fondi del Comune, abbiamo acquistato ulteriori reti, nel 2022, per 8,8 milioni di euro. Questo importo è stato pagato integralmente, utilizzando dei fondi allocati a bilancio anno per anno, in base alla lista dei lavori effettuati nell’anno specifico, verificati puntualmente con l'azienda».

«C'è una responsabilità in questo approccio, che non riguarda solo carenze di competenza, ma anche la mancanza totale del principio di cautela e oculatezza nella gestione dei fondi pubblici, del bene comune e delle risorse dei cittadini».

«Dopo aver individuato le soluzioni finanziarie attraverso l’analisi del bilancio, affronteremo questo tema, poiché è giusto che chi è responsabile risponda delle proprie azioni».