FantaRunning, la gioco-competizione per correre e camminare in città

Lo scorso ottobre 2021 il Comune di Cinisello Balsamo ha ricevuto il premio Bandiera Azzurra, un riconoscimento esclusivo che la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) assegnano annualmente a otto Comuni italiani che si distinguono per l’impegno nella promozione della pratica della corsa e del cammino, attraverso percorsi curati e qualificati, e della salute più in generale, quali strumenti di benessere e qualità della vita.

È un riconoscimento prestigioso che fa onore alla città che si caratterizza per i suoi percorsi situati negli ampi parchi cittadini, per le numerose iniziative legate alla corsa e ai gruppi di cammino, ma che premia anche le società a associazioni che promuovono l’atletica leggera, la corsa e il cammino, così come i numerosi i podisti e i praticanti di jogging.

Per valorizzare questo ricco patrimonio e il titolo attribuito di Bandiera Azzurra, l’amministrazione comunale ha previsto diverse attività ed iniziative in concomitanza con la seconda edizione della "Cinisello Balsamo Running Festival" che si terrà nel weekend del 14 e 15 maggio.

La prima è un divertente gioco a punti: "CbFantarunning" che ha preso il via in questi giorni. In città sono già stati affissi i manifesti che invitano a iscriversi e partecipare.

Il gioco è dedicato alle cittadine e ai cittadini di ogni età che si cimentano in passeggiate da soli, in compagnia o affiancati dal proprio amico a quattro zampe. Ma anche a coloro i quali si allenano correndo per rimanere in forma o affrontare gare sportive.

Partecipare è semplice: basta iscriversi sul sito web comunale, dedicarsi alla attività abituale di corsa o cammino, al termine del percorso fare uno screenshot del proprio contapassi e poi inserirlo nella piattaforma dedicata che si trova sempre sul sito web comunale.

È possibile partecipare come singolo oppure in gruppo. In questo secondo caso è sufficiente l’iscrizione di un solo componente che potrà condividere le credenziali di accesso con gli altri compagni di corsa o cammino.

I punti vengono attribuiti in diversi modi: punti step, a ogni passo corrisponde 1 punto accumulato; punti sprint, verranno proposte giocose sfide da documentare con una fotografia che permetteranno di ottenere da 10.000 ai 80.000 punti (ad esempio, una foto di sé o in gruppo durante la passeggiata con scarpe spaiate oppure insieme a un componente della giunta immortalato in tenuta sportiva); punti social, le fotografie necessarie per ottenere i punti sprint verranno pubblicate in una web-gallery e potranno essere votate dal pubblico: ad ogni voto verranno assegnati 1.000 punti.

Si ricorda che le immagini non attinenti al tema del concorso o di cattivo gusto verranno rimosse dalla web-gallery.

La classifica, aggiornata in tempo reale, sarà stilata sulla base della somma dei punti ottenuti in tutte le categorie.

La seconda iniziativa che si svolgerà nel mese di maggio è un incontro pubblico sul tema del benessere, della salute e dei corretti stili di vita, in collaborazione con l’ASST Nord Milano e l’Azienda Multiservizi e Farmacie.

Inoltre il logo di Bandiera Azzurra comparirà anche sulla cartellonistica stradale presente nelle vie principali di accesso della città e sul terrazzo del centro culturale il Pertini per dare la giusta visibilità a questo importante riconoscimento.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Siamo orgogliosi di questo premio, Cinisello Balsamo è una città con due grandi polmoni verdi e tanti giardini dove correre o camminare, vanta due società di atletica e associazioni che promuovono gruppi di cammino per uno stile di vita sano».

Poi aggiunge: «Le iniziative che presenteremo vogliono essere un invito a tutti i cittadini a fare movimento e attività fisica nelle palestre, nei centri sportivi, nei parchi, perché lo sport deve fare parte del nostro stile di vita, un’abitudine quotidiana che ci fa stare bene fisicamente, mentalmente, ma anche socialmente».