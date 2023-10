Il 21 ottobre è la giornata del donatore, “Io dono. Non so per chi, ma perché!”

AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule), AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue), ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) e Croce Rossa Italiana - Sezione Donatori, con il patrocinio del Comune di Cinisello Balsamo, e con ASST Nord Milano, promuovono, per il secondo anno, la giornata cinisellese del dono, sabato 21 ottobre, in via Frova, con lo slogan “Io dono. Non so per chi, ma perché!”.

L’obiettivo è quello di diffondere la conoscenza e sensibilizzare la cittadinanza verso un gesto che è di generosità gratuita.

Cosa significa essere donatore? A che età si può diventarlo? Cosa si può donare? A tutte queste domande, e a molte altre, potranno rispondere i volontari che porteranno in piazza Gramsci la loro esperienza e testimonianza all’insegna del “Donare è un gesto di solidarietà incondizionata che può salvare molte vite”.

Il bisogno di sangue e di emocomponenti non si ferma mai e per questo è importante dare il proprio contributo periodicamente. Così come il trapianto di organi è la migliore cura disponibile per molte malattie, spesso salvavita.

Sabato 21 ottobre, dalle ore 9 alle 18, saranno allestiti gli stand delle associazioni e saranno previste sfide di ping pong e tiri a canestro.

Alle ore 15.30 sono previsti i saluti istituzionali con il sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore alla centralità della persona Riccardo Visentin.

Riccardo Visentin, assessore al terzo settore e alla centralità della persona, spiega: «Torna l’opportunità di scoprire il vero valore del dono e del donare. Quattro le associazioni partecipanti, insieme per farsi conoscere, per sensibilizzare su temi importanti e rendere protagonista la solidarietà».

Poi aggiunge: «La donazione del sangue, come la promessa di quella degli organi, è un gesto che non costa nulla, ma vale molto».