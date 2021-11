Stiamo al passo, due giorni di eventi all'insegna dell'inclusione a Cinisello

In occasione della "Giornata Internazionale delle persone con disabilità", che si celebra venerdì 3 dicembre, l’amministrazione comunale torna, con una due giorni di eventi, il 2 e il 3 dicembre, dalle 14.30 alle 19 (in presenza, dopo la scorsa edizione in versione online a causa della pandemia) ad offrire spazi di visibilità e di promozione alle attività e servizi delle diverse realtà e associazioni che da tempo operano sul territorio nell'ambito della disabilità.

La novità di quest'anno è la collaborazione con il centro culturale San Paolo, che ospiterà alcuni eventi presso la sede di Villa Casati Stampa, e con Anffas Nord Milano.

«Si tratta di un’opportunità arricchente per tutti, per conoscere le buone esperienze di inclusione da anni presenti sul territorio e per fare il punto sulla capacità inclusiva della nostra città» ha dichiarato l’assessore ai servizi sociali Valeria De Cicco.

L'assessore prosegue: «Il programma è frutto di un lavoro di rete e di una condivisione di intenti che è scaturito dal tavolo per la disabilità, un gruppo di lavoro permanente costituito da diverse realtà che hanno voglia di confrontarsi, di proporre e organizzare iniziative, perché il tema dell'inclusione chiede un'attenzione continua. Una comunità si misura anche su quanto riesce a stare al passo con questa sfida».

Si partirà giovedì 2 dicembre, alle 14.30 in Villa Casati Stampa alla presenza delle diverse associazioni: cooperativa Arcipelago Anffas, Formofficina-Consorzio SIR, Cooperativa Orsa, Asd Ares, Cse Francesco Mariani, Cooperativa Mirabilia Dei, Cdd IPIS-Solaris Cinisello-Cusano, Auser, Net Volley e Agenzia per la vita autonoma e indipendente che presenteranno le loro attività, servizi e le tante esperienze di inclusione.

Alle 16:30 i saluti istituzionali del sindaco Giacomo Ghilardi e dell'assessore ai servizi sociali Valeria De Cicco e a seguire (ore 17) lo spettacolo “Siamo fatti di-versi, perché siamo poesia” di Guido Marangoni.

Venerdì 3 dicembre, alle ore 21, presso il cinema-teatro Pax si terrà lo spettacolo musicale "Quasi Diesis" con Arsene Duevi e Dudu Kuyate feat, Livio Cattaneo e Il coro Arcipelago Les choeurs racines noires.

Sarà presente l'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità, pari opportunità di Regione Lombardia Alessandra Locatelli.

Prenotazione obbligatoria presso la segreteria Anffas Nordmilano (telefono: 026185899 mail:info@arcipelagoanffas.it). Per partecipare alle giornate è necessario essere muniti di Green Pass.