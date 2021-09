L'11 settembre coi dipendenti di McDonald’s a pulire parchi e giardini

Sabato 11 settembre farà tappa anche a Cinisello Balsamo l’iniziativa di McDonald’s “Le giornate insieme a te per l’ambiente”.

Una giornata dedicata alla lotta al fenomeno sempre più attuale del littering, ovvero la dispersione di rifiuti nell’ambiente, in collaborazione Nord Milano Ambiente, la società partecipata che gestite il servizio di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana, con il patrocinio del Comune di Cinisello Balsamo.

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che vorranno unirsi ai dipendenti dei ristoranti McDonald’s, coinvolti in prima persona nella pulizia dei parchi e dei giardini cittadini.

L’appuntamento è previsto per le ore 8:30 presso il parcheggio del Cosmo Hotel di Cinisello Balsamo, in via de Sanctis.

Cinisello Balsamo è una delle 100 tappe nazionali coinvolte nel progetto promosso dai ristoranti McDonald’s con il coinvolgimento di associazioni e cittadini che uniscono le forze per un unico obiettivo: contribuire alla pulizia di parchi, strade, spiagge e piazze, a seconda delle esigenze specifiche di ogni Comune.

Giacomo Bosia, licenziatario McDonald’s di alcuni dei ristoranti della zona di Milano, spiega: «Essere una realtà locale attiva e integrata nella comunità per me significa anche questo: promuovere un’attività come Le giornate insieme a te per l’ambiente, capaci di coinvolgere le nostre persone, i loro familiari e i cittadini. Un progetto con il quale possiamo sensibilizzare sulla cura e il rispetto dell’ambiente, dando il nostro contributo concreto alla lotta contro il littering».

Il sindaco Giacomo Ghilardi e il vice sindaco Giuseppe Berlino con delega all’ambiente commentano: «Abbiamo aderito con piacere a un’iniziativa che si caratterizza per i molteplici aspetti: permette di rafforzare la rete di rapporti con le attività commerciali e i servizi del territorio, ha una importante valenza ambientale ed ecologica, favorisce la partecipazione dei cittadini e contribuisce a sensibilizzare sui temi del decoro urbano e del rispetto e cura del bene comune».