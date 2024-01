Sede "Associazione Imprenditori Nord Milano", la giunta fa chiarezza

L’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo getta acqua sul fuoco delle polemiche riguardanti l'accordo di collaborazione che la stessa ha stretto con l'Associazione Imprenditori Nord Milano e che consiste nel darle come sede la ex sala studio di Villa Ghirlanda Silva.

Su questo il Partito Democratico si è detto particolarmente critico per i modi della scelta: senza bando pubblico e senza alcun genere di canone di utilizzo.

L'amministrazione cinisellese parla di «strumentalizzazioni sollevate in questi giorni dall’opposizione di sinistra cittadina in merito all’individuazione di uno spazio in Villa Ghirlanda come punto di riferimento per le attività di AINM a servizio del territorio di Cinisello Balsamo».

L'assessore al territorio Fabrizia Berneschi fa chiarezza: «Tutto è avvenuto nel pieno rispetto delle regole: si tratta di un accordo di collaborazione della durata di un anno per la messa a disposizione temporanea dell’ex sala studio già oggetto di precedenti accordi di collaborazione con altre associazioni o gruppi di associazioni e sui quali nulla è stato detto o polemizzato».

Berneschi prosegue: «L’associazione AINM ha a disposizione uno spazio non in via esclusiva, come da accordo, di cui potrà usufruire seguendo gli orari di apertura della villa e la disponibilità del personale».

L’amministrazione precisa: «In molte altre occasioni ha concesso e concede spazi gratuitamente a fronte di erogazione di servizi per la cittadinanza, per l’organizzazione di eventi culturali o altre iniziative sul territorio. Un solco già segnato da cinque anni a questa parte e che ha arricchito la città».

L'assessore alla cultura Daniela Maggi commenta: «L’accordo con AINM ha come obiettivo proprio l’organizzazione di iniziative ed eventi a sostegno del mondo del lavoro. Un accordo per lo svolgimento di un servizio, gratuito, per il territorio».

Maggi aggiunge: «Questo ha richiesto uno spazio fisico ed è stata individuata una sala in Villa Ghirlanda. Ciò avviene anche con altre realtà associative: abbiamo dato la disponibilità di ambienti al Pertini a fronte di inizitive culturali o agevolazioni economiche a fronte di interventi strutturali».

L'assessore continua: «Non si tratta di una preferenza, il Comune si è sempre reso disponibile per andare incontro alle diverse esigenze delle associazioni operanti a e per Cinisello Balsamo».

Infine termina: «Spiace quindi constatare come ancora una volta un’iniziativa meritevole, che vuole arricchire l’intero territorio, venga strumentalizzata e politicizzata. Per noi non ci sono associazioni di serie A e serie B, ma tutte le realtà culturali e non del nostro territorio hanno pari dignità e trattamento».

Il vice sindaco Giuseppe Berlino, con delega allo sviluppo economico, puntualizza: «L’amministrazione comunale promuove e sostiene, direttamente e indirettamente, da sempre, azioni e iniziative che le realtà ed enti del territorio realizzano a sostegno dell’imprenditoria».

Berlino racconta: «Dal 2001 AINM costituisce un punto di riferimento per le aziende e i professionisti che operano nell’area Nord Milano. Insieme a loro e con altre realtà abbiamo istituito il "Tavolo del Lavoro" che quest’anno, per esempio, ha dato vita alla "Job Week", un evento di successo che ha portano frutti concreti».

Infine conclude: «Lo scopo dell’Accordo con AINM è infatti quello di favorire l’organizzazione di incontri e iniziative, in continuità con quanto già realizzato. La presenza a Cinisello Balsamo di un’associazione sovracomunale è motivo di orgoglio e prestigio. Anzi, invitiamo anche altre associazioni o enti interessati a proporsi per portare valore al territorio».