Entangled, Ghilardi e Berneschi replicano al Coordinamento Crocetta

La giunta Ghilardi tiene a fare alcune precisazioni relativamente a quanto affermato dal "Coordinamento Crocetta" sulla vicenda che riguarda il futuro della scuola Anna Frank. A parlare sono il sindaco Giacomo Ghilardi e il neo assessore al governo del territorio Fabrizia Berneschi.

«Abbiamo letto con attenzione l’articolo riportato sulla vostra testata relativo al progetto Entangled. Ancora una volta dobbiamo fare alcune doverose precisazioni per sgomberare il campo da strumentalizzazioni, nate nel periodo della campagna elettorale, ma proseguite fino ad oggi, ancora con risvolti politici e sempre in un’ottica di parte».

«L’argomento è sempre lo stesso: la scuola Anna Frank. Non si può non notare il paradosso del "Coordinamento Crocetta" che nel suo comunicato esulta per la notizia della scuola che non verrà abbattuta e nello stesso tempo si preoccupa di ciò che viene riportato nelle linee guida del PGT».

«Ciò dimostra la volontà di mischiare le carte allo scopo di creare confusione. Non dobbiamo dimenticarci che questo progetto porta con sé un finanziamento di ben 15 milioni di euro per la riqualificazione del quartiere Crocetta. Una cifra significativa che fino ad oggi non era mai stata messa in campo e, ora, grazie alla nostra amministrazione, può diventare una grande opportunità per i residenti e l’intera città».

«Ricordiamo che abbiamo svolto numerosi incontri con i diversi stakeholder del quartiere Crocetta. Il nostro obiettivo era quello di confrontarci e ascoltare le esigenze di chi vive e opera nel quartiere, per poi fare valutazioni in un’ottica di collaborazione».

«In questo primo mese della nuova amministrazione, alla luce della proposta pervenuta dall’istituto comprensivo Paganelli, in particolar modo dal dirigente scolastico Leo e dai genitori rappresentanti del consiglio di istituto, abbiamo avviato un tavolo di lavoro tecnico per fare degli approfondimenti circa la soluzione proposta».

«Soluzione che riteniamo valida, ma che necessariamente va vagliata da un punto di vista tecnico ed economico per verificarne la fattibilità nell’ambito del progetto Entagled. Parallelamente stiamo cercando di fare sintesi tra tutte le osservazioni pervenute e le soluzioni alternative».

«Ma con un punto fermo: mantenerci nei limiti di spesa dei 15 milioni di euro. Al momento però le modifiche in termini progettuali non sono ancora pronte. Appena possibile verranno condivise con il quartiere, prima ancora di essere presentate in Regione per la modifica della convenzione».

«Riteniamo sia giunto il momento di mettere la parola fine alle strumentalizzazioni, ai comunicati che creano confusione, a ipotesi inventate o a racconti per sentito dire. Tutto quello che uscirà come proposta verrà sempre condiviso. Chi vuole confrontarsi seriamente sa che ci sono le sedi opportune per farlo».

«Chi ritiene che le linee guida del PGT dovessero contenere l’aggiornamento delle azioni di Entangled dimostra di non conoscere le procedure e gli atti. Linee guida e documento di Entangled sono due elementi distinti».

«Le linee guida approvate dalla giunta sono un atto amministrativo di indirizzo, in vista della redazione del nuovo strumento urbanistico del PGT. L’obiettivo delle linee guida non è quello di entrare nel dettaglio dei progetti, ma di dare una visione della città del futuro e di stabilire delle regole per il suo sviluppo».

«Le linee guida servono a indicare la vocazione di determinati ambiti. Sono un atto strategico che punta a creare una discontinuità con il passato e smantellare un vecchio modo di fare urbanistica che ha creato molti problemi di varia natura, andando a cambiare le regole».

«Quanto al documento di Entangled potrà essere aggiornato solo contestualmente alle modifiche di progetto e non è in alcun modo collegato alle linee guida. Dunque basta fake news».

«Chi solleva inutili allarmismi, tra l’altro su un finanziamento di 15 milioni di euro che andrà nettamente a migliorare un quartiere che per oltre 30 anni, è andato via via degradandosi, dimostra di avere altri interessi che non sono certo quelli di rappresentare le vere esigenze del quartiere Crocetta, oltre a non considerare l'enorme lavoro che la scuola e i genitori hanno fatto».

«Lavoro che si è tradotto in una serie di richieste che andranno comunque valutate economicamente e, successivamente, qualora non rientrassero tutte nei 15 milioni di euro, anche da un punto di vista urbanistico al fine di attuarle».

«È evidente che c’è qualcuno che vuol mettersi in luce e dimostrare di avere un ruolo da esercitare (anche a costo di risultare inadeguato e dire cose che non risultano vere). A dispetto di chi si attribuisce una vittoria su singole azioni individuali, ricordiamo che hanno vinto il nostro dialogo e confronto con i cittadini».