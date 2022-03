Il Pertini Radio alla "Notte degli Oscar" in diretta live su Twitch

Nella notte delle stelle, "Il Pertini Radio" non poteva mancare l’appuntamento e sarà in diretta per commentare l’evento più atteso dell’anno nel mondo del cinema.

La "Notte degli Oscar" sbarca così a Cinisello Balsamo. Le luci del secondo piano del centro culturale Il Pertini rimarranno accese nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo.

I ragazzi del Pertini Radio, servizio delle politiche giovanili fortemente voluto dall’amministrazione comunale, saranno infatti in diretta con un pre-show su Twitch che prenderà il via attorno a mezzanotte e che accompagnerà verso la cerimonia di consegna Oscar vera e propria.

La notte delle stelle comincerà infatti intorno alle 2 del mattino e gli speaker del Pertini Radio la seguiranno integralmente in live, con una diretta che andrà avanti fino alle 5 del mattino.

Oltre a vedere la cerimonia in TV si potrà così, per la prima volta in assoluto a Cinisello Balsamo, commentarla in compagnia di tanti altri appassionati su Twitch, con la preziosa guida dei ragazzi e delle ragazze che hanno preso parte al progetto per loro pensato dalle politiche giovanili di Cinisello Balsamo.

Diverse ore di grande spettacolo, di lustrini, paillettes e discorsi. Una parata di stelle per la 94ª edizione degli Oscar, che si potrà vivere insieme durante tutta la durata della cerimonia di premiazione.

Dal Pertini Radio commentano: «L’evento più atteso del mondo del cinema torna, come tutti gli anni. Ma da quest’anno c’è una novità assoluta, la possibilità di commentarlo insieme a noi, mangiando pop-corn e bevendo qualche bibita gasata. Per farlo basta andare su Twitch e cercare il canale de “Il Pertini Radio”: l’accesso alla piattaforma è gratuito e si potrà accedere da ogni device, come computer, tablet o smartphone. Se si vuole scaricare l’app è possibile trovarla in free-download su AppStore e Play Store, altrimenti si potrà accedere da browser, per commentare insieme agli speaker e tanti altri utenti della piattaforma ogni momento della cerimonia, ogni vestito e ogni film premiato».

L'assessore alle politiche giovanili, cultura e sport, Daniela Maggi, aggiunge: «Un plauso ai giovani redattori della radio per questa iniziativa editoriale che arricchisce il palinsesto. In questo modo anche la città di Cinisello Balsamo diventa un’attiva protagonista della "Notte degli Oscar", un evento tanto atteso soprattutto dai giovani».