Illuminazione a led per tutta la città, più efficiente, economica e moderna

Potenziare e rinnovare tutti i corpi di illuminazione pubblica cittadina, sostituendo quelli attuali ormai obsoleti e scadenti, per dare più luce alla città e renderla più moderna, sicura ed efficiente.

È questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale che a breve verrà raggiunto mediante l’adesione alla convenzione Consip, la stazione appaltante della pubblica amministrazione.

In questi giorni è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica che prevede la sostituzione di ben 5.777 corpi illuminanti con lampade a led.

L’intervento, che interesserà la quasi totalità dei punti luce in città, servirà a garantire l'adeguamento normativo degli impianti, ma soprattutto per raggiungere un buon livello di efficienza energetica, con un deciso risparmio in termini economici.

La convenzione, che partirà da febbraio 2023 e avrà una durata di 9 anni, prevede un canone complessivo stimato per il servizio luce di 11,5 milioni di euro, a cui si aggiungono investimenti per circa 6 milioni di euro destinati ad opere di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica.

Oltre alla sostituzione dei corpi illuminanti, la convenzione prevede anche il rinnovo di 665 pali, il ricablaggio di alcuni apparecchi già a led, l’installazione di 268 orologi astronomici nei quadri elettrici e di altrettanti telecontrolli, strumenti che permetteranno di intervenire da remoto sui flussi luminosi quando necessario, facendo risparmiare tempo e risorse. Inoltre verrà attivato un call center h24 per la segnalazione dei guasti.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Siamo di fronte a un progetto corposo, di grande valore e particolarmente importante per la nostra città: andremo, infatti, a sostituire e rinnovare tutti gli impianti, circa 6 mila punti luce. Impianti che risalgono agli anni ’60».

Il primo cittadino continua: «Un cambiamento decisivo per Cinisello Balsamo. Grazie a questo intervento, infatti, daremo a Cinisello Balsamo un nuovo volto, più moderno e soprattutto daremo più luce alle nostre strade e piazze, aumentandone di conseguenza anche la sicurezza».

Il vice sindaco Giuseppe Berlino aggiunge: «In questi anni abbiamo investito significative risorse per l’illuminazione pubblica nella direzione di un risparmio energetico, intervenendo su diverse vie e piazze, in alcuni punti strategici e sulle rotatorie di nuova costruzione, recuperando anche risorse ministeriali per una spesa che ammonta a circa 600mila euro».

Poi conclude: «Grazie a questo appalto, finalmente tutta la città sarà interessata da un rinnovo con lampade a led, più efficienti e più economiche. Caratteristiche importanti per una città smart, attenta all'ambiente e anche ai conti pubblici».