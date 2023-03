Taglio del nastro per la nuova area giochi nel parco di Villa Ghirlanda

Manca solo il taglio del nastro per restituire ai bambini l’area giochi all’interno del giardino storico di Villa Ghirlanda Silva.

L’appuntamento è per venerdì 3 marzo, ore 15, con alcune classi delle scuole dell’infanzia e primarie poco lontane dal parco.

I nuovi giochi sono stati posizionati in un’area più idonea del parco, nei pressi di un altro spazio oggetto di riqualificazione e riorganizzazione: il prato polifunzionale, in sostituzione dell’area cinema, che si presterà a diverse tipologie di eventi.

Le strutture in legno e il 'laboratorio acqua' dell’area giochi trovano un’integrazione ideale con il parco, sottoposto a vincolo di tutela monumentale, in modo da rispettarne il valore storico, botanico e paesaggistico.

I giochi sono stati pensati per sviluppare diverse abilità ludico-educative: giochi individuali e di gruppo per stimolare la creatività, la socializzazione, la percezione sensoriale e le capacità motorie e di equilibrio.

La scelta era stata condivisa con i bambini delle scuole materne ed elementari della città, che hanno potuto scegliere alcune attrezzature tra le 26 proposte: tra i preferiti, una grande altalena a forma di cesto, un percorso sviluppato su diverse altezze e un gioco di equilibrio.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Si stanno man mano perfezionando tutti gli interventi di riqualificazione nel cuore verde della nostra città, in un'ottica di maggiore fruizione per ogni attività e per ogni età, preservando la conservazione del patrimonio e restituendolo in parte agli utilizzi storici».

Poi aggiunge: «Per questi interventi l'amministrazione comunale ha investito 200 mila euro a sottolineare l'attenzione riservata al prezioso patrimonio conservato in città, a cui si aggiungono 95 mila euro per il restauro dell’obelisco».