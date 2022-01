Inaugurato un cippo di marmo dedicato ai 19 agenti di polizia locale mancati dal 1953 a oggi

In occasione di San Sebastiano, santo patrono della polizia locale, è stato inaugurato il nuovo monumento dedicato ai 19 agenti che sono mancati dalla fondazione del corpo a Cinisello Balsamo, nell'anno 1953, ad oggi.

Un cippo di marmo è stato collocato nel Cimitero Nuovo di via dei Cipressi, omaggio dell'imprenditore Roberto Veronese.

Il sindaco Giacomo Ghilardi ha così commentato: «Siamo orgogliosi del fatto che da oggi Cinisello Balsamo abbia un nuovo monumento che ricorda le figure e l'impegno degli agenti che hanno prestato servizio alla comunità».

L'iniziativa è stata promossa dall'associazione Vigili in pensione di Cinisello Balsamo. La cerimonia si è svolta alla presenza delle forze dell'ordine, del sindaco Giacomo Ghilardi, del vice sindaco Giuseppe Berlino e dell'assessore alla polizia locale e sicurezza Bernardo Aiello.

Dalla nascita del corpo ad oggi sono state diverse le sedi occupate dalla polizia locale: via IV Novembre, via Monte Ortigara, via XXV Aprile fino all'edificio di via Gozzano a partire dal 1996, una centrale operativa moderna ed efficiente con monitor sui quale è proiettata l’intera mappa della città e che permette di controllare la situazione delle strade cittadine, localizzando auto e pattuglie più vicine ai punti cruciali in collegamento con gli impianti di videosorveglianza.

A questa si aggiunge una sede decentrata in Crocetta come servizio al quartiere. Una storia lunga che ha visto notevoli cambiamenti per un servizio che non si limita alla sola viabilità e regolazione del traffico, ma che si occupa di attività complesse e variegate legate al tema della sicurezza più in generale.

Tra i compiti della vigilanza figurano anche la tutela di tutti i beni comunali, la sorveglianza sulle attività di commercio, la tutela ambientale ed edilizia, l’attività informativa e investigativa sulla popolazione residente e protezione civile.

Oggi la polizia locale di Cinisello Balsamo può contare su un organico composto da comandante, 10 ufficiali e 52 agenti, che operano da lunedì a domenica.