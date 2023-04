Inaugurata la sede del comitato elettorale del centrodestra

Non solo un luogo, ma un’occasione di incontro e dialogo costante con i candidati. Questo è lo scopo con il quale è stato inaugurata sabato 15 aprile la sede del comitato elettorale della coalizione di centrodestra a sostegno di Giacomo Ghilardi sindaco.

Circa 500 le persone presenti all’inaugurazione, tra cui anche i rappresentanti di associazioni, gruppi e organizzazioni cinisellesi.

Il sindaco Ghilardi ha commentato: «Da soli non si va da nessuna parte, l’abbiamo visto in questi cinque anni. Insieme abbiamo iniziato il cambiamento promesso, necessario perché si arrivava da tempi difficili e duri, e non abbiamo mai spostato l’attenzione dal bene della città e dei cittadini».

Il sindaco uscente prosegue: «Abbiamo cercato insieme di rendere la nostra città più sicura, più vivibile, abbiamo sostenuto l’associazionismo che non smetterò mai di ringraziare perchè sono la linfa vitale della nostra città».

Infine termina: «Siamo riusciti a rendere la nostra città un luogo in cui anche i nostri giovani ora restano qui a Cinisello Balsamo, una città viva, ricca di eventi e di cultura, di sport. Il cambiamento, quello vero, deve andare avanti, non dobbiamo tornare a un cambiamento che torna indietro».

Oltre ai candidati e ai rappresentanti dei partiti e delle liste a sostegno, presenti anche numerose autorità nazionali e regionali: il senatore Sandro Sisler, l’onorevole Alessandro Colucci, l’europarlamentare Silvia Sardone, l’assessore ai trasporti e alla mobilità sostenibile di Regione Lombardia Franco Lucente, l’assessore alla sicurezza e Protezione Civile di Regione Lombardia Romano La Russa, il consigliere regionale Riccardo Pase e il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano.

Tutti i presenti, spiegano dal comitato elettorale, «si sono ritrovati uniti nell’invito ad andare a votare e a rinnovare la fiducia al sindaco Ghilardi, grazie anche alla qualità dei candidati che si sono messi in gioco nelle varie liste presentate per le prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio a Cinisello Balsamo».

La sede sarà aperta durante tutto il periodo elettorale dai diversi candidati che si potranno quindi incontrare e con i quali dialogare, perché è proprio nel significato più profondo dello slogan, "Avanti Insieme", che la coalizione vuole basare il proprio operato.