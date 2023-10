Da un progetto educativo, un murale e una mostra permanente in via Meani

Arriva un nuovo murale per valorizzare la storia e il patrimonio culturale locale visti attraverso lo sguardo degli studenti cinisellesi.

Sul muro di cinta di Villa Ghirlanda, lato via Meani, venerdì 20 ottobre, alle ore 15, l’inaugurazione della realizzazione dell’artista Marco Ceroli accompagnata da una mostra permanente su alcuni dei personaggi che fanno parte della storia e dello sviluppo della città.

L’opera, finanziata dal Comune di Cinisello Balsamo, rientra nel progetto educativo “Forme e modi dell’abitare sostenibile - La piazza delle memorie” come da accordo sottoscritto tra il Comune di Cinisello Balsamo e le cooperative Uniabita, Diaz e La Nostra Casa - attualmente consorziate in CoCEC (Consorzio Cooperativo Edificatore Cinisellese) che ha come obiettivo quello di contribuire all'educazione al patrimonio culturale e naturale facendo conoscere la vita e le azioni di alcuni illustri personaggi che, nel tempo e in vari ambiti, hanno contribuito sia alla valorizzazione della città e del suo territorio sia al benessere dei suoi cittadini.

Una riflessione su due tematiche estremamente attuali e di interesse per le giovani generazioni. Così, la realizzazione di questo murale ha coinvolto, attraverso l’arte, gli studenti che si sono prima dovuti documentare e poi hanno dovuto trasporre quanto appreso in iniziative di rinnovamento e valorizzazione del territorio, passando dalla ricerca all’azione.

Diciassette le classi delle scuole primarie e secondarie di I grado degli istituti comprensivi Zandonai (classi 4A, 4B, 5A, 5B), Costa (classi 5A, 5B, 5C), Garibaldi (classi 3A, 3B, 3C) e Marconi (classi 1C, IE, IF, IG, 2C, 2F, 3B) che hanno collaborato.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Con questo murale rendiamo Cinisello Balsamo più bella, una realizzazione frutto di un progetto educativo condiviso. Dalla mano di uno street artist e dallo sguardo di giovani studenti una creazione da proporre alla vista di tutti».

Poi aggiunge: «Dall’impegno corale e nasce insomma un’opera che arriverà ai cinisellesi di domani per raccontare cosa è stata e cos’è la nostra città».

Maria Gabriella Fumagalli (assessore all'istruzione, formazione, educazione e infanzia) e Daniela Maggi (assessore alla cultura, identità, politiche giovanili) commentano: «Prosegue il progetto interdisciplinare voluto dal Comune per valorizzare la storia cittadina attraverso linguaggi moderni dell’arte, come i murales, che tanto piacciono ai giovani».

Infine concludono: «Un altro muro di Cinisello Balsamo viene valorizzato da una creazione artistica che parla del passato ma con un linguaggio moderno. Un nuovo modo di coinvolgere gli studenti per fargli conoscere la storia da comunicare attraverso l’arte».

In caso di maltempo l’inaugurazione potrebbe essere rimandata. In caso ne daremo tempestiva comunicazione.