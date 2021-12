La farmacia diventa un "Punto prelievi" senza prenotazione

Nella giornata di venerdì 10 dicembre verrà inaugurato il nuovo Punto Prelievi ASST Nord Milano presso la Farmacia Comunale 1 di Viale Rinascita a Cinisello Balsamo, già attivo dal 24 novembre.

Il taglio del nastro è previsto per le ore 15, alla presenza del direttore dell'Azienda Multiservizi Farmacie Stefano Del Missier, del direttore generale di ASST Nord Milano Elisabetta Fabbrini e del sindaco Giacomo Ghilardi.

Si tratta di un progetto realizzato grazie alla stretta collaborazione tra amministrazione comunale, ASST Nord Milano e AMF per offrire ai cittadini un nuovo servizio di prossimità.

Al Punto Prelievi i cittadini possono accedere senza prenotazione dal lunedì al sabato dalle 7 alle 11 sia per esami in servizio sanitario nazionale che in solvenza.

Gli spazi, autorizzati e accreditati da ATS Milano, sono stati allestiti da AMF e messi gratuitamente a disposizione dei professionisti di ASST Nord Milano: arredi, attrezzature, linea wi-fi, defibrillatore e tutto ciò che serve per rendere il Punto Prelievi in grado di garantire una gestione sicura, veloce e moderna di un servizio pubblico.

I referti degli esami saranno resi disponibili non solo presso l'ospedale Bassini o sul fascicolo sanitario dei cittadini, ma anche presso tutte le nove farmacie AMF.

«Si tratta di un’iniziativa che è stata resa possibile anche grazie alla professionalità e competenza del personale AMF, in particolare dei professionisti che lavorano nella Farmacia 1, che si trovano a gestire un'ulteriore offerta che si aggiunge alle classiche attività della farmacia, a quelle del centro salute e del centro benessere, già attivi presso il negozio di viale Rinascita» ha spiegato il direttore di AMF Stefano Del Missier.

Elisabetta Fabbrini, direttore generale di ASST Nord Milano, ha aggiunto: «Continua il nostro impegno per portare l'eccellenza dei nostri ospedali sul territorio e garantire servizi di prossimità ai nostri cittadini. Si tratta del secondo Punto Prelievi che apriamo sul territorio di Cinisello dopo quello di via XXV Aprile grazie alla professionalità e disponibilità dei nostri operatori e alla vicinanza dell'amministrazione comunale».

Il sindaco Giacomo Ghilardi sottolinea: «Questo nuovo servizio è una ulteriore conferma dell'importanza del lavoro di rete tra le istituzioni al servizio dei cittadini».