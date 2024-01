L'Associazione Imprenditori Nord Milano trova casa in città

«L’associazione Imprenditori Nord Milano (Ainm) trova casa a Cinisello Balsamo in Villa Ghirlanda Silva».

Ad annunciarlo è il sindaco Giacomo Ghilardi che nei giorni scorsi ha inaugurato la nuova sede operativa e ha commentato: «Villa Ghirlanda Silva consentirà all’associazione di essere ancora più vicina alle imprese del territorio e di continuare a lavorare in sinergia con la nostra città e la nostra amministrazione».

L'inaugurazione è andata in scena nella serata di venerdì 12 gennaio quando l'associazione, alla presenza del suo presidente Davide Roccaro e del vice presidente Rocco Bronte, ha fatto il suo ingresso ufficiale in Villa Ghilanda Silva, la storica dimora cinesellese, per la precisione nei locali dell'ex biblioteca.

Al taglio del nastro erano presenti a fare gli onori di casa il sindaco Giacomo Ghilardi, il vice sindaco Giuseppe Berlino e il senatore di Fratelli d'Italia Sandro Sisler.

Dal 2001 l'associazione, che è una onlus e conta circa un migliaio di aziende nel Nord Milano, è il punto di riferimento per questa zona con l'obiettivo di fornire un aiuto per la loro attività lavorativa.

La nuova sede nel cuore di Cinisello Balsamo nasce come luogo di incontro per gli associati e come location per i consigli del direttivo.

L'obiettivo dichiarato dall'associazione è stimolare la nascita e la crescita di network di relazioni tra aziende.