Gravissimi incidente al Parco Nord, ciclista di "down-hill" di 15 anni cade, è grave al Niguarda

Gravissimo incidente sulla montagnetta del Parco Nord nel tardo pomeriggio di domenica 18 aprile quando, intorno alle ore 18:30, un biker che stava praticando il "down-hill" è caduto rovinosamente a terra.

Le condizioni del ragazzo, 15 anni, origini moldave e residente a Cinisello Balsamo, sono apparse subito drammatiche (volto tumefatto e privo di sensi), i passanti hanno chiamato il 118 ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. La prognosi è riservata.

Il fenomeno del "down-hill" al Parco Nord non è nuovo, c'era già stata una polemica per via dei "sentieri scavati" dai bikers sui versanti più ripidi (in particolare sulla montagnetta sul lato via Suzzani-via Clerici) che vanno a deturpare il paesaggio e a rovinare il manto erboso, tanto che si sta attivando l'Ente Parco per cercare di limitare il fenomeno nato durante la pandemia per l'impossibilità dei bikers di poter raggiungere i luoghi dove praticare questo sport.

La ricostruzione dell'incidente vede il ragazzo scendere a tutta velocità tra i sentieri ripidi della collina fino a quando ha perso il controllo del mezzo con la ruota anteriore che si è bloccata e con ciò il cinisellese non ha potuto evitare la tragica caduta.