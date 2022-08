Cordoglio del Comune per Matteo Morcos, vittima di un incidente stradale

La tragica notizia del gravissimo incidente, avvenuto lungo la tangenziale Est tra sabato 20 e domenica 21 agosto, in cui ha perso la vita un giovane di 20 anni ha scosso la sua città, Cinisello Balsamo.

Matteo Morcos stava rientrando dai festeggiamenti del suo compleanno insieme agli amici, quando la loro macchina ha tamponato un’altra auto finendo fuori strada.

I soccorsi sono tempestivamente intervenuti con 7 mezzi tra ambulanze e automediche per soccorrere i passeggeri di entrambe le auto coinvolte, oltre ai vigili del fuoco di Milano.

A causa delle gravi ferite riportate Matteo Morcos ha purtroppo perso la vita poco dopo essere arrivato all’ospedale San Raffaele.

Sono serie le condizioni dei tre amici in auto con lui: il più grave è un altro ragazzo di Cinisello Balsamo, in coma al Niguarda e operato d’urgenza domenica 21 agosto.

La polizia stradale sta indagando sulla dinamica dell’incidente, verificatasi tra l’area di servizio Cascina Gobba e lo svincolo di via Palmanova, per accertarne le cause.

Il sindaco Giacomo Ghilardi e l’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo esprimono un profondo cordoglio per la perdita di un così giovane concittadino e si stringono attorno alla famiglia di Matteo in questo momento di estremo dolore.

Matteo viveva a Cinisello Balsamo e aveva studiato al centro di formazione professionale Fondazione Mazzini per diventare elettricista.

Numerosissime le fotografie e i pensieri a lui dedicati sui social network dagli amici, che lo ricordano come un appassionato di viaggi e di musica rap.