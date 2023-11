Incontro pubblico del PD sull'area ex Kanthal: «Il progetto va modificato»

Lo scorso 28 settembre il consiglio comunale di Cinisello Balsamo ha adottato il piano attuativo dell’area ex-Kanthal, situata tra le vie Leonardo da Vinci, Alberti e Maria Teresa di Calcutta, con la previsione di una bonifica dell’ex area produttiva e la realizzazione di un nuovo supermercato.

Il Partito Democratico torna ad accusare la giunta per «un progetto che non è stato ancora presentato pubblicamente in città e che è stato gestito dall’amministrazione comunale senza informare cittadini e associazioni sulle ricadute per il quartiere».

Il PD incalza: «In particolare, se da una parte il progetto ha il pregio di riqualificare un’area dismessa da più di 10 anni, dall’altro presenta numerose ombre, in particolare il raddoppio di via Alberti, scelta non giustificata dai flussi di traffico attuali e futuri che costerà circa 1,1 milioni di euro che potevano essere utilizzati in modo diverso».

Poi prosegue: «Inoltre, durante il dibattito in consiglio comunale, la giunta ha motivato la scelta anche in virtù della futura realizzazione della cosiddetta “campana”, che, da Nova Milanese, si innesterebbe sulla nuova rotatoria che verrà realizzata in via Alberti passando nel Parco del Grugnotorto dietro l’abitato di Sant’Eusebio. Si tratta di un intervento che porterà traffico e disagi nel quartiere e che consumerà aree che oggi sono parco».

Dal PD incalzano: «Abbiamo comunque ancora la possibilità di modificare questo progetto. Si apre infatti un periodo entro cui chiunque potrà presentare le proprie osservazioni e proposte di variazione, che saranno poi discusse e votate in consiglio comunale».

Infine terminano: «Come Partito Democratico, abbiamo quindi deciso di organizzare un momento pubblico con cittadini e associazione per poter illustrare i dettagli del progetto e confrontarci rispetto ai possibili miglioramenti da presentare».

Da qui l'evento "Riqualificazione ex Kanthal: facciamo il punto", previsto per mercoledì 15 novembre alle ore 20:45 presso il salone UniAbita di via Leonardo Da Vinci (ingresso via Spreafico).