Incontro pubblico in aula consiliare sul futuro dell'urbanistica in città

Il Comune di Cinisello Balsamo sta organizzando un incontro pubblico, dal titolo "Il PGT oltre la pandemia -Dalla città dei 15 minuti all’urbanistica tattica", per confrontarsi con la cittadinanza sulle problematiche e sulle prospettive future per l'urbanistica cinisellese.

Dal Comune spiegano: «Il PGT (Piano di Governo del Territorio) è lo strumento che traccia le regole per lo sviluppo urbano della città, individuando i criteri entro i quali i cittadini e le imprese potranno operare per realizzare azioni di rigenerazione urbana, riqualificazione o nuove costruzioni. Superate le pesanti limitazioni per la pandemia, si rende necessario fare un punto della situazione sull’urbanistica odierna e futura di Cinisello Balsamo, il metodo di lavoro adottato, i modelli di riferimento, le prospettive per il futuro».

L’incontro sarà pubblico, con posti limitati su prenotazione, scrivendo alla mail pgt@comune.cinisello-balsamo.mi.it, alla quale potranno essere inviate anche domande, richieste di chiarimenti e proposte, alle quali si cercherà di dare risposta nel corso della serata.

L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming e sarà pubblicato sul canale YouTube del Comune di Cinisello Balsamo, #You Cinisello Balsamo.

L'assessore all'urbanistica Enrico Zonca analizza: «Dopo le obbligatorie restrizioni sanitarie, occorre tornare a condividere le idee sullo sviluppo futuro di Cinisello Balsamo. La nostra città deve risvegliarsi dal torpore degli ultimi anni e ciò richiede progetti, idee e opportunità per tornare a essere vitale e attrattiva».

Poi aggiunge: «La pandemia non è purtroppo ancora del tutto superata, ma è il momento dell'ottimismo e Cinisello Balsamo deve saper guardare avanti, vedere e cogliere le occasioni».

Infine termina: «Abbiamo fatto tanti sforzi in un momento difficile e questo ci ha permesso anche di riconoscere alcuni punti di forza e proprio su quelli, arricchendoli e condividendoli con la cittadinanza, dobbiamo basarci per guardare alla Cinisello Balsamo del futuro, una città più innovativa, più attenta all'ambiente e più attrattiva».