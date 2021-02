Le informazioni del Comune ora anche nelle bacheche digitali Laserwall dei condomini

Non si ferma la ricerca di nuove modalità di comunicazione del Comune di Cinisello Balsamo, dopo Telegram l’ultimo media adottato, ora le informazioni saranno presenti anche sulle bacheche condominiali installate dall’azienda Laserwall, che ha proposto una collaborazione all’amministrazione comunale.

Sempre più presenti nei condomini, questa nuova tecnologia ha l’obiettivo di rendere l’informazione capillare e utile per gli inquilini, e il Comune non poteva che coglierne l’opportunità per ampliare i suoi strumenti di comunicazione.

Le bacheche Laserwall, installate in oltre 300 scale, a Cinisello Balsamo raggiungono ad oggi 17.000 abitanti che potranno consultare le informazioni sui servizi, gli eventi, i bandi e le novità del Comune, compresi i provvedimenti e le limitazioni in vigore per il contenimento del Covid-19, direttamente dai monitor digitali che si trovano negli androni dei palazzi, oltre a tenersi aggiornati sulle comunicazioni amministrative relative al proprio condominio e sulle novità del quartiere.

Il sindaco Giacomo Giovanni Ghilardi spiega: «Da oggi i nostri cittadini avranno uno strumento in più per essere informati sulle attività e i servizi del Comune di Cinisello Balsamo. L’integrazione delle nostre comunicazioni sulle bacheche digitali Laserwall ci rende ancora più vicini a loro e ci permette di portare innovazione all’interno della nostra comunità».

Sul tema interviene anche l'assesssore con deleghe all'innovazione tecnologica, urbanistica e territorio Enrico Zonca: «Attraverso questi monitor potremo comunicare in tempo reale la chiusura di strade o lavori afferenti all’area condominiale, le informazioni potranno essere geolocalizzate per quartiere e per via, permettendoci di essere più efficienti ed evitare eventuali disagi che inevitabilmente i lavori pubblici comportano».

Il Comune comunica con i monitor attraverso dei feed rss sempre aggiornati e disponibili sul sito web comunale anche per altre applicazioni.