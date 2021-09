Controlli stradali della polizia locale nel weekend, più di 30 irregolarità

Un weekend di controlli e di multe quello appena trascorso con gli uomini della polizia locale al lavoro in diverse via del territorio con postazioni fisse (via Giordano, viale Rinascita, via Milanese, piazza Caduti di Nassiriya, alcune vie del rione Crocetta, via Libertà e via San Paolo)

Un weekend di controlli quello appena trascorso a Cinisello Balsamo con gli uomini della polizia locale al lavoro in diverse via del territorio. Qui sotto il resoconto dettagliato delle varie irregolarità e infrazioni rinvenute.

Nella postazione di controllo lungo via Giordano sono state accertate 8 violazione al Codice della Strada: patente estera non convertita; veicolo in circolazione con vetri oscurati; guida senza documenti; veicolo scarsamente equipaggiato; guida senza la cintura di sicurezza.

In viale Rinascita è stato controllato un gruppo di 10 ragazzi con i propri motocicli in sosta irregolare che rendevano difficoltoso il transito degli utenti della strada. A cui si sono aggiunte 4 violazioni al Codice della Strada tra cui una sosta sull'attraversamento pedonale e una circolazione senza documenti di guida.

Altra postazione in via Milanese dove sono stati controllati 39 veicoli e accertate 10 violazioni tra cui guida in stato di ebrezza con denuncia a piede libero del conducente; guida senza patente; circolazione con veicolo non revisionato; circolazione senza copertura assicurativa; guida senza cintura di sicurezza; circolazione senza documenti di guida. È stato inoltre eseguito un sequestro e un fermo amministrativo di un veicolo.

Infine sono state pattugliate anche piazza Caduti di Nassiriya; alcune vie del quartiere Crocetta; via Libertà, via San Paolo, dove non sono state accertate violazioni al Regolamento di Polizia Urbana e alle norme Anti Covid.

L'assessore alla sicurezza Bernardo Aiello spiega: «L'impegno dei nostri agenti va sempre nella direzione di garantire un presidio al territorio e sicurezza ai cittadini, e non ha intento repressivo. Un lavoro intenso qualificato supportato da mezzi all'avanguardia».