Riprendono le attività scolastiche per l'inizio delle lezioni in presenza

Con l'imminente riapertura delle scuole, mercoledì 1 settembre, tutto il personale docente ed educativo di Cinisello Balsamo prende servizio.

Da due anni a questa parte, la complessa organizzazione ordinaria deve coniugarsi con il compito straordinario e necessario di risolvere le difficoltà generate dall’emergenza sanitaria.

A oggi la previsione è di un'attività didattica “in presenza per l’intero anno scolastico 2021/2022” e, come scrive il decreto, “…al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica”.

Per garantire la sicurezza e la miglior organizzazione delle strutture, anche durante il periodo estivo, sono continuati gli incontri tra l’amministrazione comunale e i dirigenti scolastici, per confrontarsi su decreti e note emanate dal ministero, relative alla ripresa in sicurezza delle attività didattiche.

Il sindaco Giacomo Ghilardi commenta: «Colgo l’occasione per ringraziare tutti, anche coloro che insieme ai docenti si adoperano con impegno costante per la crescita della nostra comunità e si preparano, come ogni anno con professionalità e umanità ad accogliere i nostri studenti in presenza. Un bisogno che sarà sicuramente soddisfatto grazie all’impegno di tutti».

L'assessore all'istruzione, formazione, politiche educative e infanzia Maria Gabriella Fumagalli spiega: «I dirigenti scolastici stanno lavorando perché tutto possa svolgersi in un ambiente sicuro e accogliente per garantire ai ragazzi e alle loro famiglie una serena quotidianità».

Poi conclude: «L’impegno è nel supportare ogni azione perché la scuola possa continuare a essere sicura per tutti, un luogo educativo e di apprendimento, ma anche di crescita, dove si seminano idee e si coltivano valori».