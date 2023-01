Partiti i lavori del cantiere della pista ciclabile di via Monte Santo

Sono iniziati in questi primi giorni di 2023 i lavori per la realizzazione della pista ciclabile in via Monte Santo, tra via Monte Ortigara e via Guardi, che porterà fino al Parco della Pace e alla scuola Parco dei Fiori.

Il progetto prevede la creazione di due piste ciclabili monodirezionali, protette da cordoli, ai lati delle due carreggiate di via Monte Santo per garantire una maggiore sicurezza e una migliore percorrenza in entrambe le direzioni, mantenendo allo stesso tempo i parcheggi, l’aiuola spartitraffico centrale e le dimensioni attuali delle carreggiate.

Sarà un intervento che si completa con un nuovo impianto di illuminazione a led, attraversamenti pedonali rialzati con segnalazione luminosa e una piattaforma per l’attesa dell’autobus.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Un impegno concreto, il nostro, a favore della mobilità sostenibile e della viabilità sicura, per rendere Cinisello Balsamo più raggiungibile e offrire ai cittadini una valida alternativa per spostarsi nel rispetto dell’ambiente».