Dopo anni di attesa inizia il cantiere della passerella ciclopedonale

Sono partiti nel fine settimana i lavori per la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale a scavalco di viale Fulvio Testi.

Dopo aver completato le opere preliminari necessarie per spostare i sottoservizi come acqua e gas lungo viale Romagna, l'impresa ha ufficialmente avviato i lavori partendo dal parcheggio del centro commerciale Decathlon.



La nuova passerella ciclopedonale collegherà il quartiere Crocetta a Cinisello Balsamo con il territorio di Sesto San Giovanni.

Inizierà da viale Romagna, circa 20 metri a sud dell'attuale sottopasso, e raggiungerà viale Casiraghi nel territorio di Sesto San Giovanni, proprio di fronte al centro commerciale Decathlon.

Si tratta di un nuovo attraversamento del viale Fulvio Testi che faciliterà il transito dei residenti della Crocetta creando una nuova connessione.

Il progetto prevede la costruzione di una singola campata lunga 63 metri e larga 4 metri, con due corpi scala e due ascensori ai lati per l'accessibilità delle persone con disabilità.

Il sindaco Giacomo Ghilardi racconta: «In questi anni abbiamo lavorato intensamente per garantire la realizzazione dell’opera, messa in forte discussione a causa delle problematiche internazionali e nazionali che abbiamo affrontato, come l'aumento dei costi delle materie prime e le difficoltà incontrate dalle imprese, alcune delle quali hanno rinunciato dopo essersi posizionate nella graduatoria dell'appalto.

Il primo cittadino prosegue: «Grazie alle integrazioni attuate dal ministero e all'impegno dell'amministrazione e degli uffici coinvolti, siamo riusciti a far fronte all'aumento dei costi».

Poi continua: «Questa infrastruttura, oltre ad avere un impatto positivo sull'ambiente e sulla qualità della vita dei residenti, agevolando gli spostamenti, garantirà maggiore sicurezza e contribuirà a unire l'ambiente urbano di Cinisello Balsamo, attualmente separato da una barriera fisica».

Ghilardi termina: «Ancora una volta ci troviamo di fronte a un'opera strategica per la nostra città, di cui si parla da molti anni e che finalmente può concretizzarsi».