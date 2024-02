/ Via Leon Battista Alberti

Iniziati gli scavi per il nuovo centro sportivo polivalente di via Alberti

Prende il via il cantiere per il futuro polo sportivo per le famiglie sito in via Alberti, che sarà costruito grazie ai fondi del PNRR (circa un milione e mezzo di euro) e che avrà una stretta interazione con l'asilo nido "La Nave" e la scuola dell'infanzia "Sempione"