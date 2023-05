Iniziano le consultazioni coi partiti, la nuova giunta entro la settimana

La settimana appena iniziata dovrebbe essere, sorprese a parte, quella buona per vedere nascere la nuova giunta di Cinisello Balsamo.

Ad annunciarlo è proprio il confermato sindaco Giacomo Ghilardi che detta i tempi: «Dopo la proclamazione degli eletti della scorsa settimana e dopo tre giorni dedicati alla mia famiglia, ricominciamo ufficialmente, pur non avendo mai smesso, a lavorare per la nostra città».

Poi prosegue:«Entro questa settimana verrà definita la giunta ed entro il 6 giugno verrà convocato il primo consiglio comunale».

Giunta che Giacomo Ghilardi vorrebbe varare all'insegna della parola "equilibrio", tra conferme rispetto a quella precedente e novità emerse dall'ultima tornata elettorale. Ma importanti in tal senso sono le consultazioni che avranno luogo tra sindaco e tutti i partiti di maggioranza.

L'intenzione del sindaco è quella di rispettare i risultati elettorali e personali, sempre però pensando alla coalizione, quindi è probabile che ogni lista avrà un nome forte in giunta, compresa quella di Visentin ("Noi con Cinisello Balsamo") che per un soffio non ha superato la soglia minima per avere un consigliere comunale.

Una volta definita la giunta, la nuova squadra si butterà a capofitto sullo studio di fattibilità della riqualificazione di piazza Gramsci e sulle linee guida del PGT cercando di intavolare entrambi i discorsi prima dell'estate.