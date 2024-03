Cinisello al passo coi tempi, le verifiche anagrafiche corrono sul web

Cinisello Balsamo al passo con l’innovazione tecnologica in campo anagrafico. Dopo la nascita dell’anagrafe nazionale, anche l’attività di accertamento, successiva alla richiesta di nuova residenza o cambio di indirizzo, necessaria e obbligatoria per legge, avviene via web.

L'assessore con delega ai servizi al cittadino Riccardo Malavolta spiega: «Anche in questo caso l’innovazione ha permesso di passare da una complessa gestione cartacea, dove i documenti viaggiavano tra un ufficio e l’altro con sedi distanti, a una completamente informatizzata».

Malavolta prosegue: «Notevoli i vantaggi: sia in termini di esattezza dei dati anagrafici, grazie anche al collegamento con l’anagrafe nazionale, sia di tempestività nel rigettare le pratiche che non soddisfano tutti i criteri previsti dalla normativa con un puntuale controllo del territorio».

I tempi tra richiesta e verifica si sono notevolmente accorciati soprattutto in caso di utilizzo della piattaforma ministeriale. Aspetto molto importante tenendo conto del fatto che a Cinisello Balsamo, ogni anno, in media sono oltre 2000 le pratiche per mutazioni di residenza.

A Cinisello Balsamo il cittadino può fare istanza di nuova residenza o di cambio indirizzo sia attraverso il sito ministeriale ANPR, accessibile tramite SPID e CIE e senza produzione cartacea di documenti, sia chiedendo un appuntamento all'ufficio residenze, per chi proviene da altro Comune, e allo sportello polifunzionale, per i cambi di indirizzo, per la consegna del modulo di domanda e degli allegati: titolarità dell'alloggio, copia dei documenti di tutti i componenti della famiglia, etc…

La pratica inizia così il suo iter e, alla fine del processo, la piattaforma riversa in automatico la richiesta di accertamento alla polizia locale dove il responsabile le assegna agli agenti accertatori.

Saranno loro, muniti di tablet e collegamento internet, a recarsi presso l’abitazione dichiarata per verificare la dimora e la presenza di familiari o conviventi.

Le risultanze dell'accertamento vengono immediatamente trasmesse all'ufficio residenze e al polifunzionale che chiudono la pratica in caso di esito positivo o inviano una raccomandata in caso di esito negativo per i successivi adempimenti.