Auto della polizia di stato speronata dopo un controllo in via Giolitti

Far West a Cinisello Balsamo con una volante della polizia del commissariato locale che, a seguito di un controllo sul territorio, si è vista speronata con seguente fuga dei malviventi. E' accaduto lunedì 29 novembre in via Giolitti nel rione Sant'Eusebio