La svastica disegnata sul prato del Parco Nord finisce in parlamento

Il senatore della Repubblica Tino Magni ha presentato una interrogazione parlamentare sul grave episodio di vandalismo avvenuto la notte fra il 18 e 19 febbraio ai danni del Monumento al Deportato che si trova sulla collinetta del Parco Nord a Sesto San Giovanni, monumento che ricorda i 570 deportati dell'area industriale sestese.

In particolare, un'enorme svastica è comparsa sul prato del Parco Nord, proprio vicino al Monumento al Deportato. Per realizzarla, sono stati divelti dei pali in legno di una recinzione, che sono stati utilizzati per dare forma al simbolo, in oltraggio alla memoria, solo a Sesto San Giovanni, di centinaia di deportati, morti nei campi di sterminio.

Quest'episodio fa seguito ad un altro avvenuto nei pressi del monumento una decina di giorni prima, sempre ad opera di ignoti, i quali hanno tentato di sfondare, danneggiandola, una delle quattro teche contenenti ceneri e sassi provenienti dal campo di concentramento di Dachau.

Per l'allenza Verdi-Sinistra Italiana «è evidente che questi accadimenti colpiscano, non solo una comunità, ma tutta la società civile e democratica del nostro Paese e costituiscano una grave provocazione di stampo fascista, e un vergognoso oltraggio a tutte e tutti coloro che persero la vita a seguito della deportazione nei lager nazisti per aver scelto di lottare contro le nefandezze del nazifascismo».

Il comunicato dell'alleanza prosegue: «Episodi di tale gravità contribuiscono infatti pericolosamente a creare ed esasperare un clima di tensione e contrapposizione sociale già elevato che, se non frenato e controllato, potrebbe sfociare in estremismi e generare reazioni violente».

Nell’interrogazione, il senatore Tino Magni, insieme al co-firmatario Peppe De Cristofaro, chiede al ministro dell'interno e alla ministra del lavoro e delle politiche sociali quali misure e urgenti iniziative intendano assumere per fronteggiare ed evitare il ripetersi di gravi atti di vandalismo nonché di episodi di propaganda di idee e simboli fascisti nel territorio nazionale e in particolare nel territorio sestese.