Dedicato ai "Finanzieri d’Italia" il giardino di via Mariani con una stele

Cinisello Balsamo dedica un nuovo omaggio ai corpi di pubblica sicurezza, riconoscendo ai "Finanzieri d’Italia" l’intitolazione di un’area verde in città.

Si tratta dei giardini recintati tra via Mariani e via Cadorna, dove giovedì 7 aprile 2022, in tarda mattinata, si è svolta la cerimonia promossa dalla sezione locale dell’Associazione Nazionali Finanzieri con la posa di una stele commemorativa, alla presenza del sindaco Giacomo Ghilardi e dell'assessore regionale lombardo alla sicurezza, immigrazione e polizia locale Riccardo De Corato.

I finanzieri, dalla costituzione del corpo nel 1774 fino a oggi, vedono come filo conduttore l'impegno nell'attività di lotta agli illeciti, contrasto alla criminalità economico finanziaria e nel concorso alla sicurezza interna ed esterna del Paese.

Il “Giardino Finanzieri d'Italia” intende quindi onorare il ruolo di queste figure, che continuano a porsi al servizio dei cittadini anche in congedo, attraverso l'ANFI. Da elogiare la disponibilità dimostrata durante la pandemia, al fianco di altre realtà associative, come anche nelle attività quotidiane di supporto alle campagne vaccinali, di presidio in Villa Ghirlanda, oltre alla costante presenza alle manifestazioni istituzionali commemorative, a conferma di una sincera dedizione alle istituzioni, alla memoria e alla storia.

La toponomastica della città accoglie il “Giardino Finanzieri d’Italia” in continuità con altri riconoscimenti di parchi pubblici all’impegno e al servizio svolto dai corpi delle forze dell’ordine, come il monumento dei carabinieri nei giardini di piazza Italia, l’intitolazione agli alpini del parco tra via Monte Ortigara e via 1 maggio e ai bersaglieri dell’area verde tra via Ariosto e via Monte Ortigara, che ospita il monumento al bersagliere Carlo Oriani.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «L’intitolazione, proposta dai finanzieri di Cinisello Balsamo, è stata condivisa dall’amministrazione comunale che intende sottolineare il merito di un corpo che agisce attraverso indagini spesso condotte sottotraccia, frutto di attività di ricerca costanti».

Poi aggiunge: «Un operato che per sua natura vive meno sotto i riflettori, ma che non deve farci dimenticare il ruolo determinante e il servizio per i cittadini. Come hanno confermato, insieme ad altre associazioni, nella disponibilità dimostrata durante i mesi di pandemia attraverso azioni di presidio e contrasto al contagio e supporto operativo nella gestione delle campagne vaccinali locali».