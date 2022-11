Un parco cittadino dedicato al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

Alla figura del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, uomo delle istituzioni e simbolo della lotta alla criminalità, è stato dedicato un parco cittadino.

Si tratta dell’area verde tra via Cilea e Da Giussano, nel quartiere Sant’Eusebio, collocata a poca distanza dalla sede del commissariato della Polizia di Stato.

La cerimonia di intitolazione ha aperto le celebrazioni previste per il IV novembre, "Giorno dell’Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate" alla presenza dei figli Nando, Rita Dalla Chiesa e della nipote Dora, oltre al sindaco Giacomo Ghilardi, alla giunta, ai rappresentanti delle forze dell’ordine e ad alcune classi dell’istituto comprensivo Zandonai.

Quest’anno si è scelto di porre l’attenzione su una figura rappresentativa. Carlo Alberto Dalla Chiesa, è entrato nell’arma durante la seconda guerra mondiale e ha partecipato alla Resistenza, come comandante della Legione Carabinieri ha indagato su Cosa Nostra, è stato nominato coordinatore delle forze di polizia per la lotta contro il terrorismo.

Nel 1982 è stato chiamato come prefetto a Palermo e, pochi mesi dopo il suo insediamento, è stato ucciso nella strage di via Carini in cui morirono anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo.

La sua intelligenza, la sua capacità di innovazione nell’approccio investigativo e la sua fedeltà ai valori della Repubblica, uniti a straordinarie doti umane, ne hanno fatto uno dei simboli della lotta alla criminalità in Italia.

Il sindaco Giacomo Ghilardi ha spiegato: «Per onorare Carlo Alberto Dalla Chiesa, figura simbolo della lotta al terrorismo e alla mafia, abbiamo deciso di dedicare un luogo molto frequentato come un parco, in un quartiere come Sant’Eusebio, per sottolineare il valore della legalità e come richiamo per tutti i cittadini e in particolare per le nuove generazioni».

Poi ha proseguito: «Con diverse iniziative come istituzione abbiamo voluto essere in prima fila nella battaglia contro la corruzione. Occorre continuare a dare segnali concreti perché cresca sempre di più la cultura dell’onestà e il senso della giustizia».

Nella mattinata di domenica 6 novembre, presso il Monumento ai Caduti di via delle Rimembranze, si è anche celebrata la festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con il consueto corteo per la deposizione delle corone ai monumenti, alle lapidi e ai cippi commemorativi della città.

Il corteo è stato aperto dalla Filarmonica Paganelli e ha proseguito fino a via della Libertà/angolo via Cantore per l’alzabandiera e la deposizione della corona al Monumento ai Caduti per la libertà, la democrazia e la Patria.

Alle 10 è stata celebrata la Santa Messa nella Chiesa di Sant’Ambrogio e poi in piazza Gramsci è seguito l’intervento del sindaco Giacomo Ghilardi.