A Cinisello arriva la guardia ecozoofila a tutela di ambiente e animali

Fratelli d'Italia di Cinisello Balsamo esprime la propria soddisfazione per l’approvazione in consiglio comunale dell’ordine del giorno in cui si impegna il sindaco Giacomo Ghilardi e la giunta di centrodestra a istituire nel Comune la figura della guardia ecozoofila.

La guardia ecozoofila è un pubblico ufficiale e agente di polizia giudiziaria che effettua attività di tutela, controllo e repressione degli illeciti e dei reati verso gli animali e l’ambiente.

Questa figura è capace di lavorare in sinergia con le forze dell’ordine, dando un sostegno concreto e professionale, senza fini di lucro, all’azione preventiva e/o repressiva dal punto di vista ambientale/animale.

In altri termini, opera e si impegna per salvaguardare l’ambiente e permettere la prevenzione e la repressione contro il maltrattamento degli animali.

Questo servizio viene svolto esclusivamente a titolo gratuito e nei limiti dell’attività di vigilanza zoofila nel rispetto delle leggi vigenti.

Così da Fratelli d'Italia: «Con questo ordine del giorno, fortemente voluto e promosso dal nostro capogruppo in consiglio comunale, Scelza Dambra, dimostriamo concretamente il nostro interesse e impegno verso l’ambiente e il patrimonio zoofilo cittadino».

Il comunicato prosegue: «Siamo assolutamente convinti che l’istituzione di questa figura potrà assicurare una vigilanza qualificata, ma al tempo stesso non invasiva, capace di garantire e favorire il massimo utilizzo degli spazi comuni, quali parchi, piazze e aree gioco, in piena efficienza, senza degrado e nella massima serenità».

Poi il comunicato conclude: «In ultimo, ma non per importanza, volevamo ringraziare il sindaco Giacomo Ghilardi, la giunta e la maggioranza cittadina di centrodestra per aver accolto prontamente la nostra richiesta e averla sostenuta positivamente in consiglio comunale».