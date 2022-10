"La Città Giusta": «Su Trezzi centrodestra agisce da sciacallo»

La lista "La Città Giusta" replica alle parole del centrodestra dopo le condanne dell'ex sindaco Siria Trezzi, del marito Roberto Imberti, dell'ex assessore Ivano Ruffa e dell'ex segretario del PD Franco Marsiglia.

«Non ha perso tempo tutto il centrodesta cittadino. Ma come biasimarli? Dopo l'immobilismo di questi 5 anni, nei quali si sono limitati a fare selfie e preservare lo status quo, paralizzando di fatto la città, quale migliore occasione per rilanciarsi?».

«La giustizia farà il suo corso e le responsabilità saranno accertate nei 3 gradi di giudizio. Ci piacerebbe però sapere cosa propongono il sindaco uscente e i partiti che lo sostengono per migliorare la vivibilità di Cinisello Balsamo».

«Una città sempre più sporca, escludente, cara e trafficata. Di questo vorremmo parlare. Su questo vorremmo confrontarci in campagna elettorale».

«"La Città Giusta" è preoccupata per il futuro. A breve incontreremo le cittadine e I cittadini per costruire insieme una nuova storia per Cinisello Balsamo».