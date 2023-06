"La Nostra Città": «SOS parcheggi, tempesta di multe, serve un abbonamento annuale»

La lista civica "La Nostra Città" rilancia una delle sue proposte della campagna elettorale e cerca di sottoporle all'attenzione della nuova giunta comunale. Il tema è quello spinoso dei parcheggi delle automobili in città (spesso difficili da trovare col risultato che spesso sono usati posteggi non leciti e fioccano le multe) e la soluzione proposta è quella di un abbonamento annuale dedicato a residenti e lavoratori per le strisce blu.

Così il coordinatore della lista Roberto Mastromatteo: «I parcheggi sono insufficienti e la nostra proposta è quella di un abbonamento annuale per le strisce blu dedicato a residenti e lavoratori».

Prosegue Mastromatteo: «La tempesta di multe vista in queste settimane (riportata da alcuni scatti sui social dalla civica, ndr) sta esasperando la cittadinanza».

Poi aggiunge: «Da oltre 2 anni abbiamo presentato un progetto che con spirito di collaborazione mettiamo a disposizione dell'amministrazione comunale come punto di partenza per individuare una soluzione intelligente e condivisa».

Infine termina: «Chiusa la campagna elettorale, auspichiamo terminata la fase degli scontri politici; per quanto ci riguarda restiamo sul pezzo in termini di contenuti, di proposte per migliorare Cinisello Balsamo e pertanto ci rendiamo disponibili dall'esterno a dare una mano».