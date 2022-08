Labrador recuperato dalla polizia locale: "Aumentano abbandoni "

Un labrador recuperato e messo in sicurezza dagli agenti della polizia locale. L'accaduto a Cinisello Balsamo, dove gli agenti sono intervenuti dopo che una cittadina ha segnalato la presenza del cane, avvistato mentre girovagava da solo per le vie del quartiere Sant'Eusebio.

Trovato con il collare, l'animale è stato portato al canile sanitario Fusi di Lissone in attesa di ulteriori accertamenti, anche per verificare se si tratti o meno di uno smarrimento. Il fenomeno dell'abbandono - avverte la polizia locale cinisellese - si intensifica nei mesi estivi in vista delle vacanze.

"Se sempre più persone hanno accolto nelle loro case un animale da compagnia, complici anche i mesi di lockdown con un tempo maggiore trascorso a casa - scrive il comune di Cinisello - è vero anche che manca ancora un'adeguata preparazione su come accudire un animale in modo responsabile". Nella cittadina a nord di Milano si contano 23 interventi con animali abbandonati dall'inizio dell'anno. Alcuni restituiti al proprietario, altri portati in canile.

Grazie allo strumento che legge il microchip, se presente nell'animale, gli agenti possono risalire ai proprietari. "A volte si tratta di smarrimento ma nella maggior parte dei casi, purtroppo, siamo in presenza di animali da affezione che vengono abbandonati per futili motivi - commenta la polizia locale - In questi casi scattano le sanzioni, se poi si accerta il maltrattamento si arriva anche al penale". Sia chi trova sia chi smarrisce un cane a Cinisello deve contattare la polizia locale. Sul sito del Comune sono pubblicate tutte le informazioni utili.