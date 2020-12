Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Francesco Cilea

Lavori di manutenzione per gli spogliatoi di 3 impianti sportivi, cantieri al via in primavera

340mila euro da destinare alla manutenzione straordinaria degli spogliatoi di tre impianti sportivi comunali: il campo di quartiere di via Cilea, il centro sportivo di via dei Lavoratori e lo stadio Scirea. Cantieri al via in primavera